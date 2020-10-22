|
МВД: задержаны мошенники, воровавшие деньги через объявления в интернете
22.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. Мошенники разработали преступную схему на базе крупной торговой интернет-площадки для частных объявлений, сообщили в МВД.
На след подозреваемых вышли оперативники управления "К" УВД Миноблисполкома. Мошенниками оказались двое братьев из Крупского района, одному из них 18 лет, второму - и 25.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Они создали фишинговую копию торговой интернет-площадки и разместили ее в интернете с доменом "kufar.cc". Затем в Telegram была создана спецпрограмма для генерирования страниц потенциальных жертв", - говорится в сообщении.
Братья завлекали потенциальных жертв на сайт с помощью так называемых воркеров, которые изучали частные объявления и предлагали клиентам перевести оплату за товары онлайн под предлогом зачисления аванса. Если человек вводил банковские реквизиты, информация автоматически отправлялась мошенникам.
С удаленного доступа они переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, который заранее был зарегистрирован за пределами Беларуси. В общей сложности мошенники вывели таким способом около 180 тысяч белорусских рублей (примерно 70 000 долларов), от их действий пострадали как минимум 350 человек.
За хищение с использованием компьютерной техники, совершенное группой лиц, возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать личности подельников, в том числе "воркеров".
Добавим, о том, каким
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От преступных действий двух братьев из Крупского района пострадали около 350 человек, общая сумма ущерба превышает 180 тысяч рублей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)