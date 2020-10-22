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МВД: задержаны мошенники, воровавшие деньги через объявления в интернете

22.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Мошенники разработали преступную схему на базе крупной торговой интернет-площадки для частных объявлений, сообщили в МВД.

На след подозреваемых вышли оперативники управления "К" УВД Миноблисполкома. Мошенниками оказались двое братьев из Крупского района, одному из них 18 лет, второму - и 25. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Звонок мошенника по Viber обошелся пожилой паре в 41 тысячу рублей

"Они создали фишинговую копию торговой интернет-площадки и разместили ее в интернете с доменом "kufar.cc". Затем в Telegram была создана спецпрограмма для генерирования страниц потенциальных жертв", - говорится в сообщении.

Братья завлекали потенциальных жертв на сайт с помощью так называемых воркеров, которые изучали частные объявления и предлагали клиентам перевести оплату за товары онлайн под предлогом зачисления аванса. Если человек вводил банковские реквизиты, информация автоматически отправлялась мошенникам.

С удаленного доступа они переводили чужие деньги на свой биткоин-кошелек, который заранее был зарегистрирован за пределами Беларуси. В общей сложности мошенники вывели таким способом около 180 тысяч белорусских рублей (примерно 70 000 долларов), от их действий пострадали как минимум 350 человек.

За хищение с использованием компьютерной техники, совершенное группой лиц, возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают устанавливать личности подельников, в том числе "воркеров".

Добавим, о том, каким должен быть алгоритм действий, если вы заметили, что с банковского счета уже не впервые по чуть-чуть пропадают мелкие суммы денег, в беседе на радио Sputnik Беларусь рассказал заместитель начальника управления "К" МВД РБ Кирилл Вяткин.

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Теги: Минск
 
 
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От преступных действий двух братьев из Крупского района пострадали около 350 человек, общая сумма ущерба превышает 180 тысяч рублей.
 
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