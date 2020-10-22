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Суд оштрафовал известного баскетболиста Егора Мещерякова за участие в акции
22.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Суд оштрафовал бывшего игрока сборной Беларуси Егор Мещерякова за участие в несанкционированной акции протеста на 20 базовых величин (540 рублей), сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сегодня в суде Заводского района состоялось рассмотрение административного дела по статье 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии) в отношении экс-баскетболиста. По решению суда Мещеряков должен заплатить штраф в размере 20 "базовых".
В начале октября
Мещеряков родился в Минске 9 октября 1976 года. Играл на позиции тяжелого форварда за команды РУОР, РТИ, "Джордж Вашингтон Колониалс", "Авеллино", "Бешикташ" и другие. В 2010 году завершил профессиональную карьеру. 3 февраля 2018 года введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона.
Ранее известная баскетболистка Елена Левченко была задержана 30 сентября в Национальном аэропорту Минск, в тот же день
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Бывший игрок национальной сборной неоднократно принимал участие в несанкционированных акциях в Минске.
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