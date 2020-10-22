ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд оштрафовал известного баскетболиста Егора Мещерякова за участие в акции

22.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Суд оштрафовал бывшего игрока сборной Беларуси Егор Мещерякова за участие в несанкционированной акции протеста на 20 базовых величин (540 рублей), сообщает Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
В ГУВД назвали преувеличением рассказ Левченко о содержании на Окрестина

Сегодня в суде Заводского района состоялось рассмотрение административного дела по статье 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии) в отношении экс-баскетболиста. По решению суда Мещеряков должен заплатить штраф в размере 20 "базовых". 

В начале октября Мещеряков покинул пост заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола. Он состоит в свободном объединении спортсменов, неоднократно участвовал в митингах, высказывая свое несогласие с ситуацией в стране после выборов президента, прошедших 9 августа.

Мещеряков родился в Минске 9 октября 1976 года. Играл на позиции тяжелого форварда за команды РУОР, РТИ, "Джордж Вашингтон Колониалс", "Авеллино", "Бешикташ" и другие. В 2010 году завершил профессиональную карьеру. 3 февраля 2018 года введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона.

Ранее известная баскетболистка Елена Левченко была задержана 30 сентября в Национальном аэропорту Минск, в тот же день суд назначил ей 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста 23 августа. На свободу именитая спортсменка вышла 15 октября. За участие еще в одной уличной акции суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший игрок национальной сборной неоднократно принимал участие в несанкционированных акциях в Минске.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обнаруженные летом около Брестской крепости боеприпасы утилизируют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика