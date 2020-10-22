Суд оштрафовал известного баскетболиста Егора Мещерякова за участие в акции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Суд оштрафовал бывшего игрока сборной Беларуси Егор Мещерякова за участие в несанкционированной акции протеста на 20 базовых величин (540 рублей), сообщает Sputnik.

Сегодня в суде Заводского района состоялось рассмотрение административного дела по статье 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии) в отношении экс-баскетболиста. По решению суда Мещеряков должен заплатить штраф в размере 20 "базовых".

В начале октября Мещеряков покинул пост заместителя председателя Белорусской федерации баскетбола. Он состоит в свободном объединении спортсменов, неоднократно участвовал в митингах, высказывая свое несогласие с ситуацией в стране после выборов президента, прошедших 9 августа.

Мещеряков родился в Минске 9 октября 1976 года. Играл на позиции тяжелого форварда за команды РУОР, РТИ, "Джордж Вашингтон Колониалс", "Авеллино", "Бешикташ" и другие. В 2010 году завершил профессиональную карьеру. 3 февраля 2018 года введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона.

Ранее известная баскетболистка Елена Левченко была задержана 30 сентября в Национальном аэропорту Минск, в тот же день суд назначил ей 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста 23 августа. На свободу именитая спортсменка вышла 15 октября. За участие еще в одной уличной акции суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей).