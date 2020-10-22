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Воскресенский: еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ отменят домашний арест
22.10.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время может быть изменена мера пресечения, заявил политолог Юрий Воскресенский, который также принимал участие в диалоге с главой государства.
© Sputnik Андрей Киреев
В субботу, 10 октября, президент Беларуси Александр
После встречи была изменена мера пресечения директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, самому Воскресенскому, юристу Илье Салею, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой. Накануне под подписку о невыезде
"В ближайшее время может быть изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде еще двум участникам круглого стола в СИЗО КГБ", - написал Воскресенский в свое Telegram-канале.
Он напомнил, что под домашним арестом сейчас находятся Власова и Салей.
Встреча в "американке"
Лукашенко более четырех часов в СИЗО КГБ общался с фигурантами уголовных дел. На встрече присутствовали 12 человек, в числе которых бывший претендент в президенты, экс-банкир Виктор Бабрико, который был задержан по обвинению в совершении коррупционных и налоговых преступлений, его сын Эдуард. Также на встрече присутствовали два фигуранта дела о призывах к захвату власти, так называемого дела Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.
После встречи из СИЗО первым был освобожден Воскресенский. Он обвиняется в организации массовых беспорядков и был задержан в первые дни после президентских выборов. После была изменена мера пресечения еще четверым обвиняемым, которые были на встрече Лукашенко - их отпустили под поручительство Воскресенского и под домашний арест.
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В настоящее время из СИЗО КГБ вышли пять человек, принимавших участие во встрече с главой государства.
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