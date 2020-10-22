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Воскресенский: еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ отменят домашний арест

22.10.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время может быть изменена мера пресечения, заявил политолог Юрий Воскресенский, который также принимал участие в диалоге с главой государства.

© Sputnik Андрей Киреев
Что мешает освободить всех фигурантов оппозиционных дел

В субботу, 10 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с фигурантами уголовных дел, возбужденных в период электоральной кампании. На встрече присутствовали 12 человек.

После встречи была изменена мера пресечения директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, самому Воскресенскому, юристу Илье Салею, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой. Накануне под подписку о невыезде на свободу вышел политтехнолог Виталий Шкляров.

"В ближайшее время может быть изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде еще двум участникам круглого стола в СИЗО КГБ", - написал Воскресенский в свое Telegram-канале.

Он напомнил, что под домашним арестом сейчас находятся Власова и Салей.

Встреча в "американке"

Лукашенко более четырех часов в СИЗО КГБ общался с фигурантами уголовных дел. На встрече присутствовали 12 человек, в числе которых бывший претендент в президенты, экс-банкир Виктор Бабрико, который был задержан по обвинению в совершении коррупционных и налоговых преступлений, его сын  Эдуард. Также на встрече присутствовали два фигуранта дела о призывах к захвату власти, так называемого дела Координационного совета – адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

© Photo : Пул первого
Новые подробности встречи Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами

После встречи из СИЗО первым был освобожден Воскресенский. Он обвиняется в организации массовых беспорядков и был задержан в первые дни после президентских выборов. После была изменена мера пресечения еще четверым обвиняемым, которые были на встрече Лукашенко - их отпустили под поручительство Воскресенского и под домашний арест.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время из СИЗО КГБ вышли пять человек, принимавших участие во встрече с главой государства.
 
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