Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Оперативники наркоконтроля Гомельщины задержали неработающего 43-летнего мужчину, которого подозревают в торговле наркотиками. По мнению правоохранителей, он является оптовым поставщиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

У ранее судимого за кражу жителя Гомеля изъяли два свертка с кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета.

"По месту жительства гомельчанина обнаружили еще два больших свертка с аналогичным веществом, весы, изоленту, полиэтиленовые пакетики для фасовки, респиратор и уже расфасованный на мелкие партии запрещенный товар", – сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

На следующий день после задержания оперативники сумели выйти на молодого человека, которого подозревают в работе розничным курьером. Неработающий 22-летний житель Гомеля прежде уже был судим за распространение наркотиков. Его задержали, когда молодой человек пытался забрать оптовую закладку в одной из деревень Гомельского района.

"В его доме нашли сопутствующие распространению психотропов предметы, а также готовую для употребления травяную смесь", – сообщили в УВД.

Эксперты исследовали изъятое вещество, согласно их заключению, речь идет об особо опасном психотропе общим весом почти 250 граммов. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного распространения наркотических средств.

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