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Наркоконтроль задержал возможного "оптовика" и изъял 250 граммов психотропа
22.10.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Оперативники наркоконтроля Гомельщины задержали неработающего 43-летнего мужчину, которого подозревают в торговле наркотиками. По мнению правоохранителей, он является оптовым поставщиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.
У ранее судимого за кражу жителя Гомеля изъяли два свертка с кристаллическим порошкообразным веществом белого цвета.
© Sputnik / Александр Кряжев
"По месту жительства гомельчанина обнаружили еще два больших свертка с аналогичным веществом, весы, изоленту, полиэтиленовые пакетики для фасовки, респиратор и уже расфасованный на мелкие партии запрещенный товар", – сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
На следующий день после задержания оперативники сумели выйти на молодого человека, которого подозревают в работе розничным курьером. Неработающий 22-летний житель Гомеля прежде уже был судим за распространение наркотиков. Его задержали, когда молодой человек пытался забрать оптовую закладку в одной из деревень Гомельского района.
"В его доме нашли сопутствующие распространению психотропов предметы, а также готовую для употребления травяную смесь", – сообщили в УВД.
Эксперты исследовали изъятое вещество, согласно их заключению, речь идет об особо опасном психотропе общим весом почти 250 граммов. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного распространения наркотических средств.
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У подозреваемого изъяты два больших свертка с психотропным веществом, весы, изолента, полиэтиленовые пакетики для фасовки, респиратор и уже расфасованный на...
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