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Автомобиль сбил женщину и ребенка на переходе в Минске
22.10.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Женщина и ребенок получили травмы в результате наезда легкового автомобиля в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Гомеля
Авария произошла около 13:10 в четверг 22 октября на улице Голодеда белорусской столицы.
"Водитель, управляя автомобилем Renault, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов – женщину и малолетнего ребенка", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Заводского района Минска и следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Оба пешехода с места аварии были доставлены в одну из больниц Минска для оказания медицинской помощи.
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