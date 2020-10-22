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Последнее слово Михаила Ефремова в суде: я прощаюсь с алкоголем

22.10.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в Московском городском суде, где сегодня проходит апелляционный процесс по делу о резонансном ДТП с его участием.

© Sputnik / Илья Питалев
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Он выразил глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признал вину в своем беззаконии и в очередной раз попросил прощения.

"Эта трагедия разделила мою жизнь на две части", – сказал актер. После ДТП, по его словам, он "плохо спит и думает о Сергее Захарове".

"Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", – пообещал артист.

Он также сказал, что хотел бы поставить памятник погибшему по его вине, но сможет это сделать, если будет работать по специальности. Он также просил суд предоставить ему возможность перечислять заработанные деньги в фонд Сергея Захарова. Он добавил, что ущерб мог бы возместить и сразу, а не во время апелляции, однако не смог этого сделать, поскольку с июля к своим средствам доступа не иметт, оформить доверенность на жену он также не может. 

Резонансное ДТП

Авария с участием Ефремова случилась вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Следствием установлено, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер вышел из бара и сел за руль Jeep Grand Cherokee. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "Ладой". За рулем этого автомобиля был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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Актер сказал, что хотел бы поставить памятник погибшему по его вине, но сможет это сделать, если будет работать по специальности.
 
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