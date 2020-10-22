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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском регионе

22.10.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, который готовил выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства. 

© Sputnik / Павел Лисицын
Российские спецслужбы предотвратили теракт на рынке в Симферополе

По версии следствия, молодой человек по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". После этого он планировал бежать из страны и в дальнейшем воевать на Ближнем Востоке на стороне террористов.

В тайнике у задержанного силовики нашли компоненты самодельной бомбы, инструкцию для ее изготовления, а также у него дома хранилось видео присяги главарям террористов. Где именно и когда был запланирован взрыв, не уточняется.

Расследование этого дела продолжается.

Напомним, в июле российские спецслужбы уже предотвратили одну попытку теракта в российской столице. Тогда ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли деятельность террористической организации. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам. Из комментария Следственного комитета можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз, а также две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД. Он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии.

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Теги: Минск
 
 
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