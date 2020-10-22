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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском регионе
22.10.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт - Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, который готовил выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства.
© Sputnik / Павел Лисицын
По версии следствия, молодой человек по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". После этого он планировал бежать из страны и в дальнейшем воевать на Ближнем Востоке на стороне террористов.
В тайнике у задержанного силовики нашли компоненты самодельной бомбы, инструкцию для ее изготовления, а также у него дома хранилось видео присяги главарям террористов. Где именно и когда был запланирован взрыв, не уточняется.
Расследование этого дела продолжается.
Напомним, в июле российские спецслужбы уже предотвратили одну попытку теракта в российской столице. Тогда ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом
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