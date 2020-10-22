Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московском регионе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, который готовил выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, молодой человек по указанию боевиков международных террористических организаций он готовился взорвать самодельную бомбу "в одном из зданий органов власти". После этого он планировал бежать из страны и в дальнейшем воевать на Ближнем Востоке на стороне террористов.

В тайнике у задержанного силовики нашли компоненты самодельной бомбы, инструкцию для ее изготовления, а также у него дома хранилось видео присяги главарям террористов. Где именно и когда был запланирован взрыв, не уточняется.

Расследование этого дела продолжается.

Напомним, в июле российские спецслужбы уже предотвратили одну попытку теракта в российской столице. Тогда ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом пресекли деятельность террористической организации. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам. Из комментария Следственного комитета можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз, а также две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД. Он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии.

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