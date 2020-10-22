ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логойском районе поврежденный газопровод горел полутораметровым факелом

22.10.2020 17:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Логойском районе из поврежденной при земляных работах трубы вырвался факел горящего газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

В четверг, 22 октября, во время земляных работ в городском поселке Плещеницы был задет газопровод, пролегавший примерно в метре от поверхности. В результате из поврежденной трубы вырвалось пламя высотой около полутора метров. Приехавшим на место спасателям удалось потушить огонь и перекрыть отдельный участок трубы, однако из-за аварии без газоснабжения остались 12 частных домов.

О пострадавших не сообщается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Логойском районе из поврежденной при земляных работах трубы вырвался факел горящего газа.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Последнее слово Михаила Ефремова в суде: я прощаюсь с алкоголем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика