В Логойском районе поврежденный газопровод горел полутораметровым факелом

Источник материала: Tut.by

В Логойском районе из поврежденной при земляных работах трубы вырвался факел горящего газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

В четверг, 22 октября, во время земляных работ в городском поселке Плещеницы был задет газопровод, пролегавший примерно в метре от поверхности. В результате из поврежденной трубы вырвалось пламя высотой около полутора метров. Приехавшим на место спасателям удалось потушить огонь и перекрыть отдельный участок трубы, однако из-за аварии без газоснабжения остались 12 частных домов.

О пострадавших не сообщается.