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В Логойском районе поврежденный газопровод горел полутораметровым факелом
Источник материала: Tut.by
В Логойском районе из поврежденной при земляных работах трубы вырвался факел горящего газа. Об этом
В четверг, 22 октября, во время земляных работ в городском поселке Плещеницы был задет газопровод, пролегавший примерно в метре от поверхности. В результате из поврежденной трубы вырвалось пламя высотой около полутора метров. Приехавшим на место спасателям удалось потушить огонь и перекрыть отдельный участок трубы, однако из-за аварии без газоснабжения остались 12 частных домов.
О пострадавших не сообщается.
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В Логойском районе из поврежденной при земляных работах трубы вырвался факел горящего газа.
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