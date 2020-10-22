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Мужчина разбился в Бресте, упав с балкона 8-го этажа

22.10.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Житель Бреста погиб в результате падения с балкона восьмого этажа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
Мужчина упал с 10-го этажа в Минске и остался жив

По информации СК, инцидент произошел днем 20 октября, когда 31-летний брестчанин занимался регулировкой балконных окон.

"При этом мужчина стоял на оконной раме и, не удержав равновесие, упал с высоты восьмого этажа", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что от полученных тяжелых травм гражданин скончался на месте.

Сейчас по факту гибели брестчанина проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сейчас по факту гибели брестчанина следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
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