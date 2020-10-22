Мужчина разбился в Бресте, упав с балкона 8-го этажа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Житель Бреста погиб в результате падения с балкона восьмого этажа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

По информации СК, инцидент произошел днем 20 октября, когда 31-летний брестчанин занимался регулировкой балконных окон.

"При этом мужчина стоял на оконной раме и, не удержав равновесие, упал с высоты восьмого этажа", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что от полученных тяжелых травм гражданин скончался на месте.

Сейчас по факту гибели брестчанина проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.