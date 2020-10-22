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Мужчина разбился в Бресте, упав с балкона 8-го этажа
22.10.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Житель Бреста погиб в результате падения с балкона восьмого этажа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
© Photo : МЧС Беларуси
По информации СК, инцидент произошел днем 20 октября, когда 31-летний брестчанин занимался регулировкой балконных окон.
"При этом мужчина стоял на оконной раме и, не удержав равновесие, упал с высоты восьмого этажа", – сказали в комитете.
Там также уточнили, что от полученных тяжелых травм гражданин скончался на месте.
Сейчас по факту гибели брестчанина проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Сейчас по факту гибели брестчанина следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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