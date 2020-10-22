МВД о поджогах: протесты перерастают в террористическую угрозу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Правоохранительные органы намерены установить всех виновных в совершении поджогов административных зданий и автомобилей, которые были совершении в Жодино и Солигорске, заявил начальник управления уголовного розыска УВД Минской области Александр Копищев.

"В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты. Так называемые мирные активисты начали поджигать административные здания и припаркованные рядом с ними автомашины", – сообщил он.

Копищев напомнил, что в начале октября неизвестный совершил поджог здания прокуратуры Жодино. По его словам, оперативники уголовного розыска и следователи установили подозреваемого, он задержан и теперь дает признательные показания.

Как следует из оперативного видео, опубликованного МВД, во время допроса подозреваемый сообщил, что в три часа ночи бросил в здание прокуратуры бутылку с бензином

"Сделал это по глупости, не подумав, начитавшись Telegram-каналов, которые призывают к радикализации", – отвечает он на вопрос сотрудника правоохранительных органов.

Копищев заявил, что данный гражданин неоднократно был замечен в дневное время на мирных акциях протеста.

"Сегодня ночью был совершен поджог здания комитета судебных экспертиз в Солигорске, а также личного транспорта на парковке возле здания местной прокуратуры. Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия по установлению виновных лиц. Ни одно такое преступление не останется безнаказанным", – сказал начальник уголовного розыска УВД Минской области.

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