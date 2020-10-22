ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД о поджогах: протесты перерастают в террористическую угрозу

22.10.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Правоохранительные органы намерены установить всех виновных в совершении поджогов административных зданий и автомобилей, которые были совершении в Жодино и Солигорске, заявил начальник управления уголовного розыска УВД Минской области Александр Копищев.

© Sputnik / Сергей Пушкин
Пресс-секретарь МВД: психологические атаки хейтеров на меня не действуют

"В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты. Так называемые мирные активисты начали поджигать административные здания и припаркованные рядом с ними автомашины", – сообщил он.

Копищев напомнил, что в начале октября неизвестный совершил поджог здания прокуратуры Жодино. По его словам, оперативники уголовного розыска и следователи установили подозреваемого, он задержан и теперь дает признательные показания.

Как следует из оперативного видео, опубликованного МВД, во время допроса подозреваемый сообщил, что в три часа ночи бросил в здание прокуратуры бутылку с бензином

"Сделал это по глупости, не подумав, начитавшись Telegram-каналов, которые призывают к радикализации", – отвечает он на вопрос сотрудника правоохранительных органов.

Копищев заявил, что данный гражданин неоднократно был замечен в дневное время на мирных акциях протеста.

"Сегодня ночью был совершен поджог здания комитета судебных экспертиз в Солигорске, а также личного транспорта на парковке возле здания местной прокуратуры. Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия по установлению виновных лиц. Ни одно такое преступление не останется безнаказанным", – сказал начальник уголовного розыска УВД Минской области.

Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бросивший коктейль Молотова в здание прокуратуры Жодино дает признательные показания, МВД опубликовало оперативную видеозапись.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Логойском районе поврежденный газопровод горел полутораметровым факелом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика