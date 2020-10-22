|
МВД о поджогах: протесты перерастают в террористическую угрозу
22.10.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Правоохранительные органы намерены установить всех виновных в совершении поджогов административных зданий и автомобилей, которые были совершении в Жодино и Солигорске, заявил начальник управления уголовного розыска УВД Минской области Александр Копищев.
© Sputnik / Сергей Пушкин
"В последнее время радикальные протесты начинают переходить в террористические акты. Так называемые мирные активисты начали поджигать административные здания и припаркованные рядом с ними автомашины", – сообщил он.
Копищев напомнил, что в начале октября неизвестный совершил поджог здания прокуратуры Жодино. По его словам, оперативники уголовного розыска и следователи установили подозреваемого, он
Как следует из оперативного видео, опубликованного МВД, во время допроса подозреваемый сообщил, что в три часа ночи бросил в здание прокуратуры бутылку с бензином
"Сделал это по глупости, не подумав, начитавшись Telegram-каналов, которые призывают к радикализации", – отвечает он на вопрос сотрудника правоохранительных органов.
Копищев заявил, что данный гражданин неоднократно был замечен в дневное время на мирных акциях протеста.
"Сегодня ночью был совершен поджог здания комитета судебных экспертиз в Солигорске, а также личного транспорта на парковке возле здания местной прокуратуры. Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия по установлению виновных лиц. Ни одно такое преступление не останется безнаказанным", – сказал начальник уголовного розыска УВД Минской области.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бросивший коктейль Молотова в здание прокуратуры Жодино дает признательные показания, МВД опубликовало оперативную видеозапись.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)