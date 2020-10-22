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В Светлогорске из окна шестого этажа выпала женщина
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске из окна шестого этажа выпала женщина,
Инцидент произошел 22 октября, примерно в 15.30, на улице Стефановского. Работники МЧС с помощью мягких носилок спустили женщину с козырька и передали сотрудникам скорой помощи.
46-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Инцидент произошел 22 октября, примерно в 15.30, на улице Стефановского.
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