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В Светлогорске из окна шестого этажа выпала женщина

23.10.2020 06:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске из окна шестого этажа выпала женщина, сообщает ranak.me.


Фото: «Ранак»

Инцидент произошел 22 октября, примерно в 15.30, на улице Стефановского. Работники МЧС с помощью мягких носилок спустили женщину с козырька и передали сотрудникам скорой помощи.

46-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

 
 
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Инцидент произошел 22 октября, примерно в 15.30, на улице Стефановского.
 
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