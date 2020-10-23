ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧП с пассажиром произошло на станции метро "Площадь Победы"

23.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Инцидент с пассажиром произошел утром в пятницу в столичном метрополитене, об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

YouTube / Sputnik Беларусь
"Пьяный, что ли?" Мужчина оказался на рельсах синей ветки метро – видео

ЧП случилось в 5:45 на станции метро "Площадь победы". Работники сняли напряжение с контактного рельса, после чего пассажир поднялся на платформу.

"В 5:49 подано напряжение на контактный рельс. Метрополитен работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Подробности случившегося не сообщаются.

Напомним, что накануне аналогичный инцидент произошел на станции метро "Парк Челюскинцев" - в 8:36 на рельсы там упал человек. Задержка поездов составила всего лишь несколько минут.

Падения людей на рельсы периодически случаются в столичной подземке. Чаще всего это происходит из-за плохого самочувствия пассажиров, при этом бывают и попытки намеренно попасть на рельсы. В таких случаях движение поездов на время приостанавливается.

К слову, на станциях третьей ветки метро, которые планируется открыть в начале ноября, для предотвращения подобных инцидентов на платформах установили специальные защитные экраны. Они будут открываться только тогда, когда к платформе будут подъезжать поезда.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам подземки пришлось отключать напряжение с контактного рельса, случившееся не отразилось на работе метрополитена.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Хакер из Нидерландов за 5 попыток подобрал пароль к Twitter-аккаунту Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика