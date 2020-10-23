Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Инцидент с пассажиром произошел утром в пятницу в столичном метрополитене, об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

ЧП случилось в 5:45 на станции метро "Площадь победы". Работники сняли напряжение с контактного рельса, после чего пассажир поднялся на платформу.

"В 5:49 подано напряжение на контактный рельс. Метрополитен работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Подробности случившегося не сообщаются.

Напомним, что накануне аналогичный инцидент произошел на станции метро "Парк Челюскинцев" - в 8:36 на рельсы там упал человек. Задержка поездов составила всего лишь несколько минут.

Падения людей на рельсы периодически случаются в столичной подземке. Чаще всего это происходит из-за плохого самочувствия пассажиров, при этом бывают и попытки намеренно попасть на рельсы. В таких случаях движение поездов на время приостанавливается.

К слову, на станциях третьей ветки метро , которые планируется открыть в начале ноября, для предотвращения подобных инцидентов на платформах установили специальные защитные экраны. Они будут открываться только тогда, когда к платформе будут подъезжать поезда.

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