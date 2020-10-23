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ЧП с пассажиром произошло на станции метро "Площадь Победы"
23.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Инцидент с пассажиром произошел утром в пятницу в столичном метрополитене, об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.
ЧП случилось в 5:45 на станции метро "Площадь победы". Работники сняли напряжение с контактного рельса, после чего пассажир поднялся на платформу.
"В 5:49 подано напряжение на контактный рельс. Метрополитен работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
Подробности случившегося не сообщаются.
Напомним, что накануне аналогичный
Падения людей на рельсы периодически случаются в столичной подземке. Чаще всего это происходит из-за плохого самочувствия пассажиров, при этом бывают и попытки намеренно попасть на рельсы. В таких случаях движение поездов на время приостанавливается.
К слову, на
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Сотрудникам подземки пришлось отключать напряжение с контактного рельса, случившееся не отразилось на работе метрополитена.
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