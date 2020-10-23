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Новая схема: мужчина представился сотрудником банка и "выведал" данные карты

23.10.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Тридцатилетняя жительница Молодечно стала жертвой мошенников, один из которых представился сотрудником банка.

© Pixabay
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"Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, и напугал грядущей потерей денежных средств. Персональная информация, по словам собеседника, ему была нужна, чтобы предотвратить незаконное списание валюты", - рассказали подробности ситуации в Молодечнском РОВД.

Потерпевшая назвала "банкиру" реквизиты карты, а также предоставила коды для подтверждеения совершения операции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения с использованием компьютерной техники.

"Правоохранители в очередной раз напоминают, что сотрудники финансовых учреждений не звонят своим клиентам и не просят сообщить им конфиденциальные данные. По такой схеме действуют только злоумышленники", - напомнили в РОВД.

Белорусы продолжают становиться жертвами киберпреступлений. По данным СК, чаще всего наши граждане страдают от блокировки компьютерной информации от имени правоохранительных органов и от взлома аккаунтов в социальных сетях. В 2019 году следователи рассказывали, что им удается раскрывать такие преступления в 55% случаев.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Потерпевшая пожаловалась правоохранителям на то, что с ее банковского карт-счета было списано 1,4 тыс. белорусских рублей.
 
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