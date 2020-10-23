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Ушла из дома и не вернулась: 14-летняя школьница исчезла в Минске
23.10.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт - Sputnik. В Минске пропала без вести 14-летняя школьница, об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД "Разыскивает милиция".
"Разыскивается 14-летняя жительница Минска Панасик Виктория Викторовна", - сообщили правоохранители.
Известно, что 21 октября около 20:00 девочка ушла из дома в районе бульвара Шевченко и исчезла, с того момента никакой информации о ее местоположении не поступало. Родные пропавшей обратились в милицию.
По словам близких, раньше школьница никогда из дома не сбегала. Предположительно, она может передвигаться по городу на общественном транспорте и сидеть на остановках.
Пропавшая выглядит на 16 лет, ее рост - 170-175 сантиметров. У девочки худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые прямые волосы длиной до пояса. В момент исчезновения на ней была темно-синяя куртка, темные штаны и черные туфли.
"Если вам известно местонахождение девушки на фото, просьба сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам 8 (017) 288-79-02, 8 (017) 288-02-02, 8 (033) 901-99-40, 8 (025) 712-30-56 или по номеру 102", - обратились к гражданам в МВД.
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Девочка ушла из дома вечером в четверг, по данным родственников, до этого она раньше никогда не сбегала.
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