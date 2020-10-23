|
В Полоцке мужчина убил знакомого и 8 лет хранил труп в сарае
Источник материала: Tut.by
В Полоцке мужчина убил знакомого — и 8 лет хранил труп в своем сарае,
В ноябре 2014 года в милицию заявили о том, что пропал 30-летний мужчина. Люди рассказывали, что он пил и перебивался случайными заработками. Мать мужчины давно умерла, а отец изредка навещал сына.
Через 6 лет, в 2020 году, милиция выяснила, что еще в 2012-м мужчину убил его 55-летний знакомый. Труп он закопал в своем сарае.
По предварительной информации, убийство произошло во время пьянки.
Возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди рассказывали, что мужчина пил, перебивался случайными заработками. Мать мужчины давно умерла, а отец изредка навещал сына.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)