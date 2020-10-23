В Полоцке мужчина убил знакомого и 8 лет хранил труп в сарае

Источник материала: Tut.by

В Полоцке мужчина убил знакомого — и 8 лет хранил труп в своем сарае, сообщает МВД.





В ноябре 2014 года в милицию заявили о том, что пропал 30-летний мужчина. Люди рассказывали, что он пил и перебивался случайными заработками. Мать мужчины давно умерла, а отец изредка навещал сына.

Через 6 лет, в 2020 году, милиция выяснила, что еще в 2012-м мужчину убил его 55-летний знакомый. Труп он закопал в своем сарае.

По предварительной информации, убийство произошло во время пьянки.

Возбуждено уголовное дело.