ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке мужчина убил знакомого и 8 лет хранил труп в сарае

23.10.2020 12:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Полоцке мужчина убил знакомого — и 8 лет хранил труп в своем сарае, сообщает МВД.


В ноябре 2014 года в милицию заявили о том, что пропал 30-летний мужчина. Люди рассказывали, что он пил и перебивался случайными заработками. Мать мужчины давно умерла, а отец изредка навещал сына.

Через 6 лет, в 2020 году, милиция выяснила, что еще в 2012-м мужчину убил его 55-летний знакомый. Труп он закопал в своем сарае.

По предварительной информации, убийство произошло во время пьянки.

Возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди рассказывали, что мужчина пил, перебивался случайными заработками. Мать мужчины давно умерла, а отец изредка навещал сына.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Умерла женщина, которая выпала вчера из окна многоэтажки в Светлогорске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика