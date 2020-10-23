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Умерла женщина, которая выпала вчера из окна многоэтажки в Светлогорске
Источник материала: Tut.by
Женщина, которая в четверг днем выпала из окна шестого этажа дома в Светлогорске, умерла. Об этом
Напомним, 22 октября, примерно в 15.30, из многоэтажки на улице Стефановского
Спасатели с помощью мягких носилок спустили женщину с козырька и передали скорой, пострадавшую увезли в больницу.
Сегодня стало известно, что спасти ее не удалось — женщина умерла.
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Напомним, трагедия произошла 22 октября, примерно в 15.30.
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