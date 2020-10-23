ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла женщина, которая выпала вчера из окна многоэтажки в Светлогорске

23.10.2020 12:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина, которая в четверг днем выпала из окна шестого этажа дома в Светлогорске, умерла. Об этом сообщает ranak.me.


Фото: «Ранак»

Напомним, 22 октября, примерно в 15.30, из многоэтажки на улице Стефановского выпала 46-летняя женщина — и упала на козырек подъезда.

Спасатели с помощью мягких носилок спустили женщину с козырька и передали скорой, пострадавшую увезли в больницу.

Сегодня стало известно, что спасти ее не удалось — женщина умерла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, трагедия произошла 22 октября, примерно в 15.30.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Ушла из дома и не вернулась: 14-летняя школьница исчезла в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика