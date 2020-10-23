Умерла женщина, которая выпала вчера из окна многоэтажки в Светлогорске

Источник материала: Tut.by

Женщина, которая в четверг днем выпала из окна шестого этажа дома в Светлогорске, умерла. Об этом сообщает ranak.me.



Фото: «Ранак»

Напомним, 22 октября, примерно в 15.30, из многоэтажки на улице Стефановского выпала 46-летняя женщина — и упала на козырек подъезда.

Спасатели с помощью мягких носилок спустили женщину с козырька и передали скорой, пострадавшую увезли в больницу.

Сегодня стало известно, что спасти ее не удалось — женщина умерла.