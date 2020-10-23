Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Личность администратора Telegram-канала "Данные карателей Беларуси" установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

"Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики", - сообщило официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По словам подозреваемого молодого человека, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать Telegram-канал "Данные карателей Беларуси". В задачи подростка входили репосты информации и других пабликов со схожей тематикой.

"Школьник согласился, но с другим интересом: через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, "улов" должен был оказаться солидным", - рассказала Чемоданова.

По данным МВД, вскоре на канале начали появляться сообщения с просьбой об оказании материальной помощи для развития ресурса, а также материальной поддержке пострадавших.

"Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла", - отметила Чемоданова.

В отношении подозреваемого проводится проверка, после чего его действиям будет дана правовая оценка "по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества".

Работа Telegram-канала "Данные карателей Беларуси" контролируется правоохранителями. Также установлены личности нескольких человек, которые направляли данные сотрудников органов внутренних дел автору канала. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.

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