ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оперативники установили личность автора Telegram-канала "Данные карателей"

23.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Личность администратора Telegram-канала "Данные карателей Беларуси" установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

© Sputnik / Алексей Майшев
Районы-кварталы: как во время протестов белорусы объединяются в дворовых чатах

"Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел республики", - сообщило официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. 

По словам подозреваемого молодого человека, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать Telegram-канал "Данные карателей Беларуси". В задачи подростка входили репосты информации и других пабликов со схожей тематикой.

"Школьник согласился, но с другим интересом: через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, "улов" должен был оказаться солидным", - рассказала Чемоданова.

По данным МВД, вскоре на канале начали появляться сообщения с просьбой об оказании материальной помощи для развития ресурса, а также материальной поддержке пострадавших.

"Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем тратились им на еду, одежду и развлечения. В планах была покупка кроссового мотоцикла", - отметила Чемоданова.

В отношении подозреваемого проводится проверка, после чего его действиям будет дана правовая оценка "по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества".

Работа Telegram-канала "Данные карателей Беларуси" контролируется правоохранителями. Также установлены личности нескольких человек, которые направляли данные сотрудников органов внутренних дел автору канала. Их действиям также будет дана правовая оценка.

Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным правоохранителей, создателем канала является пятнадцатилетний житель Гомельской области.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Полоцка убил знакомого и 8 лет хранил тело в своем сарае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика