Житель Полоцка убил знакомого и 8 лет хранил тело в своем сарае

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Мужчина убил своего знакомого и закопал тело у себя в сарае, об этом рассказали в МВД Беларуси.

Заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя поступило в Полоцкий РОВД в ноябре 2014 года. Как установили в МВД, пропавший злоупотреблял спиртными напитками и не имел постоянного места работы, перебиваясь случайными заработками. Мать мужчины умерла много лет назад, отец с семьей не проживал, а навещал сына и лишь изредка. Как пояснили правоохранителям соседи молодого человека, они не видели его уже несколько лет.

Долгое время полочанин находился в розыске. Через шесть лет сотрудники милиции выяснили, что пропавший был убит еще в 2012 году. Преступление было совершено его 55-летним знакомым, с которым они вместе распивали спиртные напитки. После убийства он скрыл следы и закопал тело в сарае.

Следователями дана правовая оценка действиям задержанного. По факту убийство возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее в лесном массиве под Калинковичами нашли погибшим 46-летнего мужчину. С заявлением о пропаже в милицию обратилась его мать. Как было установлено, убийство совершил случайный собутыльник, который потом попытался сжечь тело .

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