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Житель Полоцка убил знакомого и 8 лет хранил тело в своем сарае
23.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт - Sputnik. Мужчина убил своего знакомого и закопал тело у себя в сарае, об этом рассказали в МВД Беларуси.
© Photo : УВД Миноблисполкома
Заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя поступило в Полоцкий РОВД в ноябре 2014 года. Как установили в МВД, пропавший злоупотреблял спиртными напитками и не имел постоянного места работы, перебиваясь случайными заработками. Мать мужчины умерла много лет назад, отец с семьей не проживал, а навещал сына и лишь изредка. Как пояснили правоохранителям соседи молодого человека, они не видели его уже несколько лет.
Долгое время полочанин находился в розыске. Через шесть лет сотрудники милиции выяснили, что пропавший был убит еще в 2012 году. Преступление было совершено его 55-летним знакомым, с которым они вместе распивали спиртные напитки. После убийства он скрыл следы и закопал тело в сарае.
Следователями дана правовая оценка действиям задержанного. По факту убийство возбуждено уголовное дело.
Напомним, что ранее в лесном массиве под Калинковичами нашли погибшим 46-летнего мужчину. С заявлением о пропаже в милицию обратилась его мать. Как было установлено, убийство совершил случайный собутыльник, который потом
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Местный житель был объявлен в розыск в 2014 году, по предварительным данным, убийство было совершено в ходе ссоры.
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