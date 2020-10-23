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Житель Полоцка убил знакомого и 8 лет хранил тело в своем сарае

23.10.2020 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Мужчина убил своего знакомого и закопал тело у себя в сарае, об этом рассказали в МВД Беларуси.

© Photo : УВД Миноблисполкома
Жуткое убийство произошло в деревне под Молодечно

Заявление об исчезновении 30-летнего местного жителя поступило в Полоцкий РОВД в ноябре 2014 года. Как установили в МВД, пропавший злоупотреблял спиртными напитками и не имел постоянного места работы, перебиваясь случайными заработками. Мать мужчины умерла много лет назад, отец с семьей не проживал, а навещал сына и лишь изредка. Как пояснили правоохранителям соседи молодого человека, они не видели его уже несколько лет.

Долгое время полочанин находился в розыске. Через шесть лет сотрудники милиции выяснили, что пропавший был убит еще в 2012 году. Преступление было совершено его 55-летним знакомым, с которым они вместе распивали спиртные напитки. После убийства он скрыл следы и закопал тело в сарае.

Следователями дана правовая оценка действиям задержанного. По факту убийство возбуждено уголовное дело. 

Напомним, что ранее в лесном массиве под Калинковичами нашли погибшим 46-летнего мужчину. С заявлением о пропаже в милицию обратилась его мать. Как было установлено, убийство совершил случайный собутыльник, который потом попытался сжечь тело.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Местный житель был объявлен в розыск в 2014 году, по предварительным данным, убийство было совершено в ходе ссоры.
 
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В Полоцке мужчина убил знакомого и 8 лет хранил труп в сарае
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