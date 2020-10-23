Протесты против решения суда об абортах прошли в Варшаве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Пятнадцать человек были задержаны на протестах в Варшаве, которые переросли в столкновение с полицией, один из задержанных уже был освобожден, заявил пресс-секретарь варшавской комендатуры полиции Сильвестра Марчака.

Столкновения протестующих и правоохранителей прошли минувшей ночью. Причиной стало решение Конституционного суда об абортах, вынесенное накануне. Суд признал неконституционными аборты, которые проводятся по причине необратимых нарушений развития плода.

"К сожалению, мы имели дело с большой агрессией. В полицейских бросали камни. Была применена физическая сила и применен газ. Применение спецсредств было оправдано", - пояснил представитель полиции.

Полицейские уже выписали участником митинга 35 штрафов, материалы в отношении 89 человек будут направлены в суд.

Аборты запрещены в Польше с 1993 года. При этом существует несколько исключений, при которых допускается подобного рода вмешательство – случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, а также, когда беременность возникла в результате запрещенного деяния, например, изнасилования.

Легально в Польше в минувшем году провели 1,1 тысяч абортов, главным образом по причине нарушений в развитии плода.