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Задержаны минчане, забросавшие камнями автобус с милиционерами

23.10.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 23 окт - Sputnik. Сотрудники милиции задержали двух минчан по подозрению в том, что они забросали камнями автобус с милиционерами, сообщили в МВД. 

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Инцидент произошел 18 октября в Минске, во время протеста на Партизанском проспекте тогда группа агрессивных людей вышла на проезжую часть и заблокировала движения служебного транспорта.

"Некоторые протестующие во время этой несанкционированной акции начали оскорблять правоохранителей и провоцировать окружающих на активные действия. Среди "лидеров" это акции были двое минчан (42 и 53 лет). Именно они бросали камни в автобус с милиционерами, в результате чего были повреждены боковые стекла и кузов", - рассказали Sputnik в пятницу в МВД.

По словам милиционеров, сыщики при силовой поддержки спецподразделения "Алмаз" задержали правонарушителей.

"Следователи действиям мужчин дали правовую оценку и возбудили уголовные дела: за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - сказали в МВД.

Ранее эти мужчины не привлекались к уголовной ответственности.

В МВД также сообщили, что работа по установлению других правонарушителей продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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В отношении двух минчан возбуждены уголовные дела, сыщики продолжают устанавливать нарушителей порядка по время протеста на Партизанском проспекте в Минске.
 
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