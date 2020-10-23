Порезал флаг: уголовное дело жителя Ивацевичей передали прокурору

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Следователи завершили расследование уголовного дела о надругательстве над государственным символом в отношении 27-летнего жителя Ивацевичей, дело передано прокурору, сообщили в УСК Брестской области.

Согласно материалам дела, ночью 3 сентября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ножом повредил полотна государственного флага, расположенные возле зданий прокуратуры Ивацевичского района и Ивацевичского районного отдела Следственного комитета. Было установлено, что он взобрался на флагшток и ножом повредил полотно флага.

"Через несколько часов после совершения преступления он был задержан сотрудниками милиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщили Sputniв пятницу в УСК.

Там отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении, а также полностью возместил причиненный вред.

"К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - сказали следователи.

Они напомнили, что надругательство над Государственными гербом, флагом, является уголовно наказуемым деянием, которое наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до одного года.

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