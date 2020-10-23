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Транзит российской нефти через Беларусь в Польшу восстановлен
23.10.2020 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Транзит российской нефти через Беларусь, приостановленный из-за технических проблем в Польше, восстанавливается, сообщили Sputnik в "Белнефтехиме".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Польша устранила проблемы, транзит можно начинать восстанавливать. Движение нефти пошло, можно говорить о том, что транзит восстановлен", - сообщили в концерне.
Белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" принимал все меры для того, чтобы обеспечить запланированные объемы транзитной транспортировки нефти.
Всего белорусский оператор "Дружбы" обеспечивает функционирование порядка 1240 километров нефтяной магистрали. Согласно официальным данным за 2018 год, по трубам прокачали 60,4 миллиона тонн нефти, из них 58,8 миллиона тонн – поставки из России, что составляет около четверти от нефтяного экспорта страны.
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Транзит был временно приостановлен из-за технических проблем на польской стороне, российская нефть накапливалась в резервуарах в Мозыре.
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