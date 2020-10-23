Транзит российской нефти через Беларусь в Польшу восстановлен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Транзит российской нефти через Беларусь, приостановленный из-за технических проблем в Польше, восстанавливается, сообщили Sputnik в "Белнефтехиме".

"Польша устранила проблемы, транзит можно начинать восстанавливать. Движение нефти пошло, можно говорить о том, что транзит восстановлен", - сообщили в концерне.

Транзит был временно приостановлен из-за технических проблем на территории Польши. Польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" запросила приостановку транспортировки нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест". Поступающая из России нефть накапливалась в резервуарах на территории Беларуси.

Белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" принимал все меры для того, чтобы обеспечить запланированные объемы транзитной транспортировки нефти.

Всего белорусский оператор "Дружбы" обеспечивает функционирование порядка 1240 километров нефтяной магистрали. Согласно официальным данным за 2018 год, по трубам прокачали 60,4 миллиона тонн нефти, из них 58,8 миллиона тонн – поставки из России, что составляет около четверти от нефтяного экспорта страны.