Дело о лайке с грустными глазами: в Гомеле будут судить мужчину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Суд Советского района Гомеля на следующей неделе начнет рассмотрение уголовного дела о краже западно-сибирской лайки, обвиняемым является местный житель, сообщили Sputnik в суде.

Инцидент с исчезновением породистой собаки произошел 28 августа , когда гомельчанка вместе с братом пришли в торговый центр и привязали лайку к металлическому поручню велостоянки. Милиция установила злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело. Комичность ситуации состоит в том, что обвиняемый пояснил на допросе: украсть пса его подтолкнула жалость – уж больно грустные глаза были у собаки.

"Уголовное дело о краже лайки суд Советского района Гомеля начнет рассматривать 26 октября", – сообщили в пятницу в Гомельском областном суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

Как следует из материалов дела, в день кражи собаки младший брат гомельчанки вышел из торгового центра раньше нее и увидел, что пса нет там, где ее привязали. Охранники ТЦ рассказали, что видели, как какой-то мужчина находился около собаки непродолжительное время, а затем отвязал лайку и ушел вместе с ней.

Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили, в каком направлении ушел мужчина. Хозяин собаки побежал в сторону многоэтажек и увидел, что около подъезда одного из домов сидел гражданин с их собакой. "На вопрос, где он нашел пса, тот пояснил, что собака сама крутилась около дома", – сообщили в районном отделе внутренних дел. К тому моменту 26-летняя хозяйка лайки уже сообщила о краже собаки в Советский РОВД. Охранники центра помогли задержать злоумышленника до приезда правоохранителей.

Мужчине, которого будут судить за кражу лайки с грустными глазами, грозит штраф либо до трех лет лишения свободы.