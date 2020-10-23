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Дело о лайке с грустными глазами: в Гомеле будут судить мужчину
23.10.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Суд Советского района Гомеля на следующей неделе начнет рассмотрение уголовного дела о краже западно-сибирской лайки, обвиняемым является местный житель, сообщили Sputnik в суде.
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Инцидент с исчезновением породистой собаки
"Уголовное дело о краже лайки суд Советского района Гомеля начнет рассматривать 26 октября", – сообщили в пятницу в Гомельском областном суде.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).
Как следует из материалов дела, в день кражи собаки младший брат гомельчанки вышел из торгового центра раньше нее и увидел, что пса нет там, где ее привязали. Охранники ТЦ рассказали, что видели, как какой-то мужчина находился около собаки непродолжительное время, а затем отвязал лайку и ушел вместе с ней.
Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили, в каком направлении ушел мужчина. Хозяин собаки побежал в сторону многоэтажек и увидел, что около подъезда одного из домов сидел гражданин с их собакой. "На вопрос, где он нашел пса, тот пояснил, что собака сама крутилась около дома", – сообщили в районном отделе внутренних дел. К тому моменту 26-летняя хозяйка лайки уже сообщила о краже собаки в Советский РОВД. Охранники центра помогли задержать злоумышленника до приезда правоохранителей.
Мужчине, которого будут судить за кражу лайки с грустными глазами, грозит штраф либо до трех лет лишения свободы.
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На допросах обвиняемый утверждал, что на преступление его толкнула жалость к животному, которое было привязано у торгового центра.
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