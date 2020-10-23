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Дело о лайке с грустными глазами: в Гомеле будут судить мужчину

23.10.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Суд Советского района Гомеля на следующей неделе начнет рассмотрение уголовного дела о краже западно-сибирской лайки, обвиняемым является местный житель, сообщили Sputnik в суде.

© CC0 / Pixabay / AnjaGh
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Инцидент с исчезновением породистой собаки произошел 28 августа, когда гомельчанка вместе с братом пришли в торговый центр и привязали лайку к металлическому поручню велостоянки. Милиция установила злоумышленника, в отношении него возбудили уголовное дело. Комичность ситуации состоит в том, что обвиняемый пояснил на допросе: украсть пса его подтолкнула жалость – уж больно грустные глаза были у собаки.

"Уголовное дело о краже лайки суд Советского района Гомеля начнет рассматривать 26 октября", – сообщили в пятницу в Гомельском областном суде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

Как следует из материалов дела, в день кражи собаки младший брат гомельчанки вышел из торгового центра раньше нее и увидел, что пса нет там, где ее привязали. Охранники ТЦ рассказали, что видели, как какой-то мужчина находился около собаки непродолжительное время, а затем отвязал лайку и ушел вместе с ней.

Были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили, в каком направлении ушел мужчина. Хозяин собаки побежал в сторону многоэтажек и увидел, что около подъезда одного из домов сидел гражданин с их собакой. "На вопрос, где он нашел пса, тот пояснил, что собака сама крутилась около дома", – сообщили в районном отделе внутренних дел.  К тому моменту 26-летняя хозяйка лайки уже сообщила о краже собаки в Советский РОВД. Охранники центра помогли задержать злоумышленника до приезда правоохранителей.

Мужчине, которого будут судить за кражу лайки с грустными глазами, грозит штраф либо до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На допросах обвиняемый утверждал, что на преступление его толкнула жалость к животному, которое было привязано у торгового центра.
 
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