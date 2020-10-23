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Следователи ищут очевидцев массового ДТП с байкерами в Гомеле

23.10.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Гомельские следователи возбудили дело по факту аварии с участием нескольких мотоциклов, в которой погибла женщина, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : ГАИ Гомеля
Байкер насмерть сбил женщину-пешехода в Гомеле

ДТП произошло вечером 14 октября на Речицком проспекте возле остановки "Микрорайон "Речицкий":  водитель мотоцикла Suzuki сбил 68-летнюю жительницу города, которая пересекала проезжую часть вне перехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Байкер упал, а затем с ним столкнулись еще три мотоцикла. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

"По факту ДТП возбуждено дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Назначено проведение ряда экспертиз", – сказали в СК.

В комитете также обратились к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают соответствующими записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: (80232) 69-30-77 или (8044) 763-64-12.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Байкер на Речицком проспекте сбил жительницу города, упал, а затем с ним столкнулись еще три мотоцикла.
 
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