Следователи ищут очевидцев массового ДТП с байкерами в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Гомельские следователи возбудили дело по факту аварии с участием нескольких мотоциклов, в которой погибла женщина, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

ДТП произошло вечером 14 октября на Речицком проспекте возле остановки "Микрорайон "Речицкий": водитель мотоцикла Suzuki сбил 68-летнюю жительницу города , которая пересекала проезжую часть вне перехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Байкер упал, а затем с ним столкнулись еще три мотоцикла. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

"По факту ДТП возбуждено дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Назначено проведение ряда экспертиз", – сказали в СК.

В комитете также обратились к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают соответствующими записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: (80232) 69-30-77 или (8044) 763-64-12.