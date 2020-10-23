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Следователи ищут очевидцев массового ДТП с байкерами в Гомеле
23.10.2020 17:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Гомельские следователи возбудили дело по факту аварии с участием нескольких мотоциклов, в которой погибла женщина, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Photo : ГАИ Гомеля
ДТП произошло вечером 14 октября на Речицком проспекте возле остановки "Микрорайон "Речицкий": водитель мотоцикла Suzuki
Байкер упал, а затем с ним столкнулись еще три мотоцикла. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
"По факту ДТП возбуждено дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Назначено проведение ряда экспертиз", – сказали в СК.
В комитете также обратились к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают соответствующими записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: (80232) 69-30-77 или (8044) 763-64-12.
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Байкер на Речицком проспекте сбил жительницу города, упал, а затем с ним столкнулись еще три мотоцикла.
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