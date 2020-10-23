Концерн PERN назвал причины остановки прокачки нефти в Польше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Перекачка российской нефти на территории Польши была временно приостановлена из-за отсутствия электроэнергии, сообщил польский оператор трубопровода "Дружба" – концерн PERN.

Транзит был временно приостановлен из-за технических проблем на территории Польши. Польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" запросила приостановку транспортировки сырья по нефтепроводу "Мозырь-Брест". Поступающая из России нефть накапливалась в резервуарах на территории Беларуси.

"Утром была повреждена линия электропередачи, питающая сырьевую базу, и энергетическая компания приостановила поставки электроэнергии. В настоящее время осуществляется поставка электроэнергии от энергокомпании. Поддерживается непрерывность работы системы", – сказали в PERN.

Там также уточнили, что в связи с произошедшим на некоторое время была прекращена прокачка нефти между Гданьском и Плоцком, приостановлены ее поставки нефти из Беларуси.

Белорусский оператор "Дружбы" обеспечивает функционирование порядка 1240 километров нефтяной магистрали. Согласно официальным данным за 2018 год, по трубам прокачали 60,4 миллиона тонн нефти, из них 58,8 миллиона тонн – поставки из России, что составляет около четверти от нефтяного экспорта страны.