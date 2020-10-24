Польша назвала причину приостановки транзита российской нефти через Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Повреждение ЛЭП стало причиной временной приостановки прокачки нефти в Польшу из Беларуси, сообщила РИА Новости официальный представитель польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Каражина Красиньская.

По словам Красиньской, утром в пятницу произошло повреждение энергетической линии, питающей базу сырья в Мишевке Стшалковском, и было прервано электроснабжение.

"Результатом возникшей ситуации была кратковременная приостановка прокачки нефти на северной части между Гданьском и Плоцком, а также ограничение прокачки в восточной части. Временно также была приостановлена поставка нефти из Беларуси", ― сообщила Красиньская.

В настоящее время поставки электроэнергии осуществляются штатно. Была сохранена непрерывность работы системы, добавила представитель PERN.

Что произошло с транзитом нефти

В пятницу белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о том, транзит нефти временно приостановлен из-за технических проблем на польской стороне, российская нефть накапливалась в резервуарах в Мозыре.

По информации белорусского концерна, приостановить транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Брест" в Беларуси запросила польская сторона лице представительства ПАО "Транснефть" в этой стране в связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши.

В дальнейшем белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" принял меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти: поступающая с территории России нефть накапливалась в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь".

Вечером в пятницу в "Белнефтехиме" рассказали, что транзит российской нефти через Беларусь в Польшу восстанавливается , польская сторона проблемы устранила.

"Польша устранила проблемы, транзит можно начинать восстанавливать. Движение нефти пошло, можно говорить о том, что транзит восстановлен", ― сообщили в концерне.

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