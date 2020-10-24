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Погибли трое: стали известны подробности жуткого ночного ДТП в Минске

24.10.2020 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии. Которая произошла в ночь на субботу в Минске. Речь идет о ч.3 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), уточнили в Следственном комитете. 

© Sputnik
Серьезная авария на МКАД – на месте ДТП работают спасатели

Смертельная авария произошла около 00:50 в столице. Водитель Volkswagen Polo двигался по Игуменскому тракту со стороны ул. Шпилевского в направлении ул. Лучины. Вблизи дома № 30 молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту, сообщается в официальном telegram-канале МВД.

В результате аварии три человека погибли: 19-летний парень скончался на месте ДТП в машине, двое 17-летних подростков умерли от травм в больнице.

© Photo : Следственный комитет РБ
В момент аварии на Игуменском тракте в Минске легковушка развалилась на части

Следователи провели осмотр места трагедии, зафиксировали следовую картину, назначили ряд экспертиз, в том числе, выясняется, кто из погибших управлял легковушкой в момент аварии.

Возможных свидетелей ДТП или граждан, располагающих какой-либо информацией, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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После полуночи на Игуменском тракте в Минске Volkswagen Polo влетел в осветительную мачту, легковушка буквально развалилась на части, один молодой человек погиб на месте,...
 
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