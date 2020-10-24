Уголовное дело возбудили против байкеров, вступивших в конфликт с милицией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Следователи возбудили уголовные дела за применение насилия к сотрудникам органов внутренних дел в отношении четверых байкеров.

Конфликт с силовиками произошел у ТЦ "Европа" 19 сентября, когда сотрудники милиции пытались задержать одного из участников виртуального сообщества байкеров.

"Ко мне подошли сотрудники милиции, представились, показали удостоверение, попросили пройти в автомобиль. Мы прошли в автомобиль, после чего группа мотоциклистов начала бить по машине, ломать дворники, ручки, боковые зеркала, бить кулаками по дверям, наносить вред, вмятины на автомобиле", - рассказал задержанный.

Самому задержанному тогда удалось скрыться, однако на следующий день его остановили на границе с Россией. Теперь оперативники установили и личности четверых байкеров, которые оказывали сопротивление силовикам при задержании товарища.

Мотоциклистов установили сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД в результате оперативной работы в чатах Motorbelarus и Bikersminsk.

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