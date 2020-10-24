Принц Брунея скончался на 39-м году жизни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт - Sputnik. Принц Брунея Хаджи Абдул Азим скончался в субботу в возрасте 38 лет, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию султана страны.

В соответствии с местными законами, в этой южноазиатской мусульманской стране объявлен траур. Султан, который является не только монархом, но и министром обороны, отдал приказ на 7 дней приспустить государственные флаги

Принц Азим, второй старший сын султана Хассанала Болкиаха, родился в столице султаната Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года. Причина его кончины не называется.

Как говорится в заявлении канцелярии султана, в связи со смертью принца жителям страны необходимо спустить флаги. В субботу в султанате начинается семидневный траур.

В Брунее царит абсолютная монархия с некоторыми внешними признаками конституционной монархии. Эта страна входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии(АСЕАН). Численность населения Брунея — менее 500 тысяч человек.