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Принц Брунея скончался на 39-м году жизни
24.10.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт - Sputnik. Принц Брунея Хаджи Абдул Азим скончался в субботу в возрасте 38 лет, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию султана страны.
В соответствии с местными законами, в этой южноазиатской мусульманской стране объявлен траур. Султан, который является не только монархом, но и министром обороны, отдал приказ на 7 дней приспустить государственные флаги
Принц Азим, второй старший сын султана Хассанала Болкиаха, родился в столице султаната Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года. Причина его кончины не называется.
Как говорится в заявлении канцелярии султана, в связи со смертью принца жителям страны необходимо спустить флаги. В субботу в султанате начинается семидневный траур.
В Брунее царит абсолютная монархия с некоторыми внешними признаками конституционной монархии. Эта страна входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии(АСЕАН). Численность населения Брунея — менее 500 тысяч человек.
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Канцелярия султаната этой страны не сообщает о причинах смерти принца, которые был четвертым в очереди на трон.
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