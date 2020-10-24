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Принц Брунея скончался на 39-м году жизни

24.10.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт - Sputnik. Принц Брунея Хаджи Абдул Азим скончался в субботу в возрасте 38 лет, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на канцелярию султана страны.

В соответствии с местными законами, в этой южноазиатской мусульманской стране объявлен траур. Султан, который является не только монархом, но и министром обороны, отдал приказ на 7 дней приспустить государственные флаги

Принц Азим, второй старший сын султана Хассанала Болкиаха, родился в столице султаната Бандар-Сери-Бегаване 29 июля 1982 года. Причина его кончины не называется.

Как говорится в заявлении канцелярии султана, в связи со смертью принца жителям страны необходимо спустить флаги. В субботу в султанате начинается семидневный траур.

В Брунее царит абсолютная монархия с некоторыми внешними признаками конституционной монархии. Эта страна входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии(АСЕАН). Численность населения Брунея — менее 500 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Канцелярия султаната этой страны не сообщает о причинах смерти принца, которые был четвертым в очереди на трон.
 
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