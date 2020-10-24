На танкере в Азовском море произошел взрыв

Источник материала: Tut.by

Взрыв произошел в отсеке балласта на танкере, следовавшем по Азовскому морю в Ростов-на-Дону, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Росморречфлота.

«Танкер был пустой. Взрыв произошел, по предварительной информации, в балласте — оставались пары», — сказал собеседник агентства, уточнив, что танкер прошел Керченский пролив и следовал в Ростов-на-Дону. «Судно с креном, предстоит борьба за живучесть на судне. В 21.13 ожидаем прибытие спасательных судов», — отметили в пресс-службе.

«[Находится на расстоянии] от берега 13 миль, ближайшая точка — мыс Фонарь. Абсолютно не мешает [проходу судов]», — ответил собеседник на вопрос ТАСС, не создает ли танкер помех для прохождения других судов через пролив.

Как позднее уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, четыре человека остаются на борту танкера. «От оперативного дежурного новороссийского Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря. По предварительной информации, танкер пустой. На борту было 13 человек экипажа. В настоящее время шесть человек спасены, четыре человека остались на борту, три человека находятся за бортом», — говорится в сообщении.

«К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно «Братск», — добавили в свою очередь в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота заявили о 10 спасенных и что судьба троих неизвестна. Инцидент произошел на нефтяном танкере под российским флагом «Генерал Ази Асланов», принадлежащем компании Palmali. Танкер следовал из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону. Сейчас организована поисково-спасательная операция. Она осложнена темным временем суток. В спасательной операции участвуют 102 человека и 14 единиц техники. По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, угрозы затопления нет.