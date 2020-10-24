Трещину на МКС заклеили скотчем, но это не помогло

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Утечка воздуха с МКС продолжается, несмотря на заклейку трещины в российском модуле "Звезда" термостойким скотчем. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Утечка воздуха на МКС была обнаружена больше года назад, в сентябре 2019-го. Удалось установить, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину , длина которой составляет до четырех сантиметров. "Дырку" временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).

Как следует из переговоров экипажа, заклейка не решила проблему. В ночь на субботу люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", из которой вытекает воздух, был закрыт для контроля давления.

Утром космонавт Сергей Рыжиков доложил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что за 13 часов давление в отсеке упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба. Таким образом, скорость утечки составляет около четырех миллиметров в час.

В "Роскосмосе" утверждают, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. Ранее сообщалось, что, если проблему не удастся решить, то на МКС придется доставлять дополнительные объемы воздуха.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.