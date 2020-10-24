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В России застрелили отца первого российского пилота "Формулы-1" Петрова
25.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Депутат и бизнесмен Александр Петров был убит у себя в коттедже под Выборгом, сообщает
© Photo : МВД РБ
"Стреляли в Александра Петрова. По предварительной информации, он скончался от ранения на месте происшествия у себя дома. На место выехали следователи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, убийство произошло вечером 24 октября: киллер проник на территорию участка в поселке Великий и открыл стрельбу. Труп Петрова обнаружил сторож, он и вызвал скорую и полицию.
Следователи работают на месте преступления. Следственно-оперативную группу возглавляет руководитель СУСК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин.
Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров является совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
Из-за семейной трагедии Виталий Петров не работать стюардом на Гран-при Португалии.
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В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа, детали убийства не раскрываются.
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