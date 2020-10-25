Взрыв на нефтяном танкере в Азовском море: что известно на данный момент

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Буксировка прошла в штатном режиме, без каких-либо эксцессов

Первые версии

В субботу, 24 октября, на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", следовавшем из порта "Кавказ" в порт "Ростов-на-Дону", произошел пожар, затем последовал взрыв. На борту находился экипаж из 13 человек.

"В Главном управлении организована работа оперативного штаба. Ситуация - на особом контроле главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщает главк чрезвычайного ведомства по Кубани.

Взрыв произошел, по предварительной информации, в балласте - оставались пары. Вместе с тем, причина ЧП не называется. Однако в экстренных службах говорят, что нарушение техники безопасности могло стать причиной случившегося.

Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена.

По данным МЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения должны установить боновые ограждения.

Поисковая операция

Вертолет со спасателями вылетел на поиски пропавших в Азовском море моряков взорвавшегося танкера.

Среди пропавших моряков - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. Их поиски велись всю ночь.