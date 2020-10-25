Адвокат Шклярова, за которого просил Помпео: уголовное дело надо закрыть

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Защита известного политтехнолога Виталия Шклярова, будет настаивать на прекращении уголовного преследования, заявил Sputnik его белорусский адвокат Антон Гашинский.

Шкляров, который проходит фигурантом по делу белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского, имеет два гражданства - Республики Беларусь и США.

Как сообщил Госдеп США, вчера во время телефонного разговора с Александром Лукашенко госсекретарь Майкл Помпео призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.

"Мы будем добиваться прекращения уголовного преследования в отношении Шклярова",- заявил Sputnik в воскресенье адвокат Гашинский.

Он уточнил, что в настоящее время Шкляров проживает со своей мамой в Минске, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Сегодня я намерен встретиться со своим подзащитным",- сказал собеседник Sputnik.

В СИЗО ГУВД Минска Шкляров провел несколько месяцев - с 29 июля по 14 октября 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, если у Шклярова в США высокие покровители, раз за него просил Помпео, Гашинский ответил отрицательно. По его словам, это обычная практика, "американцы всегда так отстаивают интересы своих граждан".