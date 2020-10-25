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Адвокат Шклярова, за которого просил Помпео: уголовное дело надо закрыть
25.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт - Sputnik. Защита известного политтехнолога Виталия Шклярова, будет настаивать на прекращении уголовного преследования, заявил Sputnik его белорусский адвокат Антон Гашинский.
© REUTERS / MIKE SEGAR
Шкляров, который проходит фигурантом по делу белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского, имеет два гражданства - Республики Беларусь и США.
Как сообщил Госдеп США, вчера во время телефонного разговора с Александром Лукашенко госсекретарь Майкл Помпео призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.
"Мы будем добиваться прекращения уголовного преследования в отношении Шклярова",- заявил Sputnik в воскресенье адвокат Гашинский.
Он уточнил, что в настоящее время Шкляров проживает со своей мамой в Минске, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Сегодня я намерен встретиться со своим подзащитным",- сказал собеседник Sputnik.
В СИЗО ГУВД Минска Шкляров провел несколько месяцев - с 29 июля по 14 октября 2020 года.
Отвечая на вопрос о том, если у Шклярова в США высокие покровители, раз за него просил Помпео, Гашинский ответил отрицательно. По его словам, это обычная практика, "американцы всегда так отстаивают интересы своих граждан".
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Известный политтехнолог с двойным гражданством, попал в Беларуси под следствие по время президентской кампании.
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