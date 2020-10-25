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Адвокат Шклярова, за которого просил Помпео: уголовное дело надо закрыть

25.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Защита известного политтехнолога Виталия Шклярова, будет настаивать на прекращении уголовного преследования, заявил Sputnik его белорусский адвокат Антон Гашинский.

© REUTERS / MIKE SEGAR
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Шкляров, который проходит фигурантом по делу белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского, имеет два гражданства - Республики Беларусь и США.

Как сообщил Госдеп США, вчера во время телефонного разговора с Александром Лукашенко госсекретарь Майкл Помпео призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.

"Мы будем добиваться прекращения уголовного преследования в отношении Шклярова",- заявил Sputnik в воскресенье адвокат Гашинский.

Он уточнил, что в настоящее время Шкляров проживает со своей мамой в Минске, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

© CC BY-SA 2.0 / Катерина Преснецова / 2017-12-10
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"Сегодня я намерен встретиться со своим подзащитным",- сказал собеседник Sputnik.

В СИЗО ГУВД Минска Шкляров провел несколько месяцев - с 29 июля по 14 октября 2020 года.

Отвечая на вопрос о том, если у Шклярова в США высокие покровители, раз за него просил Помпео, Гашинский ответил отрицательно. По его словам, это обычная практика, "американцы всегда так отстаивают интересы своих граждан".

 
Теги: Минск
 
 
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