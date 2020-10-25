Источник материала: Sputnik Беларусь

Депутат и бизнесмен Александр Петров был убит у себя в коттедже под Выборгом.

Убийство произошло вечером 24 октября: киллер проник на территорию участка в поселке Великий и открыл стрельбу. Труп Петрова обнаружил сторож, он и вызвал скорую и полицию.

Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).

Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров является совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.

Из-за семейной трагедии Виталий Петров не работать стюардом на Гран-при Португалии.