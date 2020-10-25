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Видео с место убийства отца первого российского пилота "Формулы-1" Петрова
25.10.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Депутат и бизнесмен Александр Петров был убит у себя в коттедже под Выборгом.
© Photo : МВД РБ
Убийство произошло вечером 24 октября: киллер проник на территорию участка в поселке Великий и открыл стрельбу. Труп Петрова обнаружил сторож, он и вызвал скорую и полицию.
Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ).
Александр Петров - известная личность в Ленинградской области, его сын Виталий Петров был одним из первых российских пилотов "Формулы 1". Сам Петров является совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий.
Из-за семейной трагедии Виталий Петров не работать стюардом на Гран-при Португалии.
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Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Смотрите видео СК с места преступления.
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