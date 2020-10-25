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Гаишники сделали пьяным замечание - один полез отбирать у инспектора пистолет. Тому пришлось стрелять

25.10.2020 14:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гаишники сделали пьяным замечание — один полез отбирать у инспектора пистолет. Тому пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших. Подробности инцидента рассказали в МВД.

Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района. Трое пьяных мужчин (32, 33 и 57 лет) стояли на проезжей части — и к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На просьбу отойти с дороги компания ответила агрессией.

— Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после — по ногам одного из нападавших, — сообщили в МВД.

32-летний мужчина с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны, они в ИВС.

 
 
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32-летний мужчина с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны, они в ИВС.
 
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