ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стреляли по ногам: инспектор ГАИ ранил одного из нападавших в Ушачском районе

25.10.2020 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Следователи проводят проверку по факту применения табельного оружия инспектором ГАИ в Ушачском районе Витебской области, в результате чего ранение получил местный житель.

Youtube/Александр Александров
Погоня со стрельбой: пьяного нарушителя задержали в Бобруйске - видео

Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района.

"На просьбу патрульного отряда ГАИ отойти с дороги, компания пьяных мужчин в возрасте 32, 33 и 57 лет ответила агрессией. Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера", - рассказали Sputnik в воскресенье в МВД.

Мужчины проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после – по ногам одного из нападавших.

Youtube/Александр Александров
Погоня со стрельбой: пьяного нарушителя задержали в Бобруйске - видео

"В итоге 32-летний агрессор с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС",- сказали в МВД.

По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин.

"Все трое ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за неповиновение сотрудникам милиции. За плечами пострадавшего – судимость за хулиганство",- уточнили в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция обнародовала оперативное видео, где 57-летний мужчина, самый старший из компании сельских правонарушителей, дает признательные показания.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гаишники сделали пьяным замечание - один полез отбирать у инспектора пистолет. Тому пришлось стрелять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика