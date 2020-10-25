Стреляли по ногам: инспектор ГАИ ранил одного из нападавших в Ушачском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Следователи проводят проверку по факту применения табельного оружия инспектором ГАИ в Ушачском районе Витебской области, в результате чего ранение получил местный житель.

Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района.

"На просьбу патрульного отряда ГАИ отойти с дороги, компания пьяных мужчин в возрасте 32, 33 и 57 лет ответила агрессией. Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера", - рассказали Sputnik в воскресенье в МВД.

Мужчины проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после – по ногам одного из нападавших.

"В итоге 32-летний агрессор с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС",- сказали в МВД.

По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин.

"Все трое ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за неповиновение сотрудникам милиции. За плечами пострадавшего – судимость за хулиганство",- уточнили в МВД.

