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Милиция применила спецсредства и начала задержания в Минске
25.10.2020 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт Sputnik. Сотрудники милиции применили спецсредства на улице Орловской в Минске, были произведены задержания, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
"Были применены спецсредства, но не факт, что это были светошумовые гранаты. Эти спецсредства были применены для пресечения противоправных действий и напора протестующих, сдерживания наиболее агрессивно настроенных митингующих, а также для предотвращения нападения на сотрудников милиции", – сообщила Sputnik Чемоданова.
По ее словам, это произошло в районе улицы Орловской, где находится РУВД Центрального района Минска. Она также сообщила, что уже произведены задержания.
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МИНСК, 25 окт Sputnik. Сотрудники милиции применили спецсредства на улице Орловской в Минске, были произведены задержания, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД Беларуси...
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