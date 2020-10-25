Милиция применила спецсредства и начала задержания в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт Sputnik. Сотрудники милиции применили спецсредства на улице Орловской в Минске, были произведены задержания, сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Были применены спецсредства, но не факт, что это были светошумовые гранаты. Эти спецсредства были применены для пресечения противоправных действий и напора протестующих, сдерживания наиболее агрессивно настроенных митингующих, а также для предотвращения нападения на сотрудников милиции", – сообщила Sputnik Чемоданова.

По ее словам, это произошло в районе улицы Орловской, где находится РУВД Центрального района Минска. Она также сообщила, что уже произведены задержания.

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