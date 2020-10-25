Минская милиция назвала количество задержанных на акции 25 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. На протестной акции в воскресенье в Минске было задержано около 120 человек, сообщил начальник ГУВД Минска Иван Кубраков.

Он заявил , что во время воскресной акции протестующие хотели занять центр белорусской столицы, но милиция это сделать не позволила.

"При пресечении противоправных действий в Минске пострадали два сотрудника органов внутренних дел", – рассказал начальник минской милиции в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он заявил, что, когда стемнело, протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. "Также напали на Центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила", - сказал Кубраков.

"В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Действиям протестующих будет дана правовая оценка", – добавил Кубраков.

Воскресная акция в Минске закончилась задержаниями, милиция в отношении наиболее "агрессивных демонстрантов" применила спецсредства. Протесты проходили при усиленных мерах со стороны милиции, на улицы белорусской столицы была выведена спецтехника. Кроме этого, ряд улиц, где как предполагалось пойдут колоны протестующих, были перекрыты силовиками – выставлены кордоны, ограждения.