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Минская милиция назвала количество задержанных на акции 25 октября
26.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт - Sputnik. На
© Sputnik / Виктор Толочко
Он
"При пресечении противоправных действий в Минске пострадали два сотрудника органов внутренних дел", – рассказал начальник минской милиции в эфире телеканала "Беларусь 1".
Он заявил, что, когда стемнело, протестующие пошли в спальные районы, начали забрасывать камнями административные здания. "Также напали на Центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила", - сказал Кубраков.
"В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Действиям протестующих будет дана правовая оценка", – добавил Кубраков.
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В воскресенье при пресечении противоправных действий в Минске пострадали два сотрудника органов внутренних дел.
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