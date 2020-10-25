Начальник ГУВД: в Минск съехались агрессивные протестующие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Начальник ГУВД Минска Иван Кубраков заявил, что во время воскресной акции протестующие хотели занять центр белорусской столицы, но милиция это сделать не позволила.

"Сегодня в столицу съехались наиболее агрессивные протестующие, цель у них была одна – занять центр Минска, а если сказать точнее, то проспект Независимости со всеми его площадями", – заявил Кубраков в эфире "Беларусь-1".

По его словам, сотрудники органов внутренних дел держали ситуацию под контролем. Кубраков также заявил, что милиция "будет и впредь пресекать незаконные действия протестующих".

В новостном сюжете также прозвучала информация о том, что в акции в Минске приняло участие 10-12 тысяч протестующих.

Кроме этого, были показаны видеокадры, на которых видно, как протестующие забросали камнями здание РУВД Центрального района Минска.

Воскресная протестная акция в Минске закончилась задержаниями, милиция в отношении наиболее "агрессивных демонстрантов" применила спецсредства. Они были применены в месте столкновения протестующих и сотрудников милиции – на улице Орловской, возле здания РУВД Центрального района Минска. Здание РУВД, по данным МВД, забросали камнями и бутылками.

Протестная акция прошла при усиленных мерах со стороны милиции, на улицы белорусской столицы была выведена спецтехника. Кроме этого, ряд улиц, где как предполагалось пойдут колоны протестующих, были перекрыты силовиками – выставлены кордоны, ограждения.