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Начальник ГУВД: в Минск съехались агрессивные протестующие
26.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 окт - Sputnik. Начальник ГУВД Минска Иван Кубраков заявил, что во время воскресной акции протестующие хотели занять центр белорусской столицы, но милиция это сделать не позволила.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сегодня в столицу съехались наиболее агрессивные протестующие, цель у них была одна – занять центр Минска, а если сказать точнее, то проспект Независимости со всеми его площадями", – заявил Кубраков в эфире "Беларусь-1".
По его словам, сотрудники органов внутренних дел держали ситуацию под контролем. Кубраков также заявил, что милиция "будет и впредь пресекать незаконные действия протестующих".
В новостном сюжете также прозвучала информация о том, что в акции в Минске приняло участие 10-12 тысяч протестующих.
Кроме этого, были показаны видеокадры, на которых видно, как протестующие забросали камнями здание РУВД Центрального района Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
Воскресная протестная акция в Минске закончилась задержаниями, милиция в отношении наиболее "агрессивных демонстрантов" применила спецсредства. Они были применены в месте столкновения протестующих и сотрудников милиции – на улице Орловской, возле здания РУВД Центрального района Минска. Здание РУВД, по данным МВД, забросали камнями и бутылками.
Протестная акция прошла при усиленных мерах со стороны милиции, на улицы белорусской столицы была выведена спецтехника. Кроме этого, ряд улиц, где как предполагалось пойдут колоны протестующих, были перекрыты силовиками – выставлены кордоны, ограждения.
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В Минске в воскресенье, 25 октября, забросали камнями одно из районных отделений милиции.
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