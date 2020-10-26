Девушка погибла в результате ночного ДТП с лосем под Белыничами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Девушка погибла в результате аварии с лосем в Белыничском районе, об этой трагедии сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

ДТП случилось в ночь на 26 октября на автодороге Минск - Могилев неподалеку от агрогородка Вишово Белыничского района. В 00:21 в диспетчерскую службу МЧС сообщили о том, что случилась авария с участием легковушки и что пассажирке авто нужна помощь.

Прибыв на место ДТП, спасатели обнаружили, что легковой автомобиль Volkswagen сбил лося. В результате аварии в салоне авто оказалась зажата 24-летняя могилевчанка. Работники МЧС достали ее с помощью специального инструмента, но спасти пострадавшую не удалось - от полученных травм она скончалась на месте.

Аварии с участием диких животных нередко случаются на трассах Беларуси. Чаще всего на дорогу выскакивают копытные - лоси и косули. При столкновении с ними водители и пассажиры получают серьезные травмы, иногда не совместимые с жизнью.

В ГАИ рекомендуют водителям внимательно следить за установленными на дороге знаками "Дикие животные", снижать скорость и быть предельно внимательными в зоне их действия, особенно в темное время суток.

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