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Девушка погибла в результате ночного ДТП с лосем под Белыничами
26.10.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Девушка погибла в результате аварии с лосем в Белыничском районе, об этой трагедии сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
© Photo : ГАИ Бреста
ДТП случилось в ночь на 26 октября на автодороге Минск - Могилев неподалеку от агрогородка Вишово Белыничского района. В 00:21 в диспетчерскую службу МЧС сообщили о том, что случилась авария с участием легковушки и что пассажирке авто нужна помощь.
Прибыв на место ДТП, спасатели обнаружили, что легковой автомобиль Volkswagen сбил лося. В результате аварии в салоне авто оказалась зажата 24-летняя могилевчанка. Работники МЧС достали ее с помощью специального инструмента, но спасти пострадавшую не удалось - от полученных травм она скончалась на месте.
Аварии с участием диких животных
В ГАИ рекомендуют водителям внимательно следить за установленными на дороге знаками "Дикие животные", снижать скорость и быть предельно внимательными в зоне их действия, особенно в темное время суток.
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В результате столкновения с животным могилевчанка оказалась зажата в салоне легковушки, ее извлекли работники МЧС, но спасти ее не удалось.
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