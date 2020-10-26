Договоренности и очередные взаимные обвинения: что происходит в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Договоренность о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе была достигнута в минувшее воскресенье, все стороны конфликта согласились соблюдать его, однако в понедельник утром поступила информация, что были зафиксированы обстрелы.

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Новое перемирие

Ранее Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября, а после обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, но также не увенчалась успехом .

В минувшее воскресенье также была предпринята попытка достичь договоренности о прекращении огня в зоне конфликта. Планировалось, что режим прекращения огня начнется в 8:00 по местному времени в понедельник.

"Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08:00 по местному времени 26 октября 2020 года. США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", - сообщили в Госдепартаменте США.

В свою очередь представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) заявили, что обсудили с главами МИД Армении и Азербайджана возможные механизмы проведения мониторинга за соблюдением гуманитарного перемирия в Карабахе.

"В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и главы МИД обсудили имплементацию скорейшего гуманитарного перемирия, а также возможные параметры по мониторингу за его соблюдением", - сообщили представители Минской группы.

Готовность к прекращению огня

Все стороны конфликта в воскресенье заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня.

"Главы МИД Мнацаканян и Байрамов заверили о готовности имплементировать и соблюдать перемирие, вступающее в силу в полночь (по американскому времени - ИФ)", - сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Это подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня", - заявил он.

Также согласился соблюдать перемирие президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

"Приветствую достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность, подтверждающую обязательства сторон по исполнению гуманитарного прекращения огня, которое было согласовано 10 и 17 октября по инициативе президентов Российской Федерации и Французской Республики. Республика Арцах, как сторона азербайджано-карабахского конфликта, подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного прекращения огня, которое вступит в силу 26 октября 2020 года в 8:00", - написал Арутюнян в Facebook.

Взаимные обвинения

Несмотря на заверения сторон конфликта в серьезности намерений по прекращению огня, утро понедельника началось со взаимных обвинений в нарушении договоренности.

Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия.

"Сразу после заявления премьер-министра Армении о соблюдении гуманитарного режима прекращения огня около 8:00 армянские вооруженные силы из артиллерии обстреляли позиции азербайджанских войск в направлении Лачинского района. Гражданское население Тертерского района и окрестных сел также подверглось обстрелу со стороны ВС Армении. Также были обстреляны наши позиции в Гядабейском, Товузском и Дашкесанском районах с территорий Бердского, Чемберекского и Варденизского районов Армении", - заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев также напомнил, что после московского соглашения 10 октября Армения обстреляла из баллистических ракет гражданское население Гянджи и грубо нарушила режим гуманитарного перемирия, согласованный при посредничестве Франции 18 октября.

"Все это еще раз свидетельствует о том, что армянская сторона только на словах поддерживает режим прекращения огня, на самом деле, прикрываясь гуманитарным перемирием, подвергает гражданское население и ВС Азербайджана обстрелу", - заявил он.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы страны продолжают строго соблюдать режим перемирия в Карабахе.

"Армянская сторона продолжает строго соблюдать режим прекращения огня", - подчеркнул он.

При этом в Минобороны Армении заявили о новом нарушении Азербайджаном режима перемирия - на юго-востоке Карабаха.

"Очередное нарушение зафиксировано примерно в 9:10. Противник обстрелял юго-восточное направление, выпустив пять артиллерийских снарядов", - сообщила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. Ранее она сообщала об обстрелах с азербайджанской стороны на северо-восточном направлении.

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики также заявила, что неукоснительно соблюдает режим прекращения огня. В заявлении Армии обороны НКР говорится, что после достижения в США договоренностей о гуманитарном перемирии, министерство обороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до 7:00, но спустя некоторое время удалило эту информацию.

"Через считанные минуты министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, отметив, что армянские силы обстреливают азербайджанские позиции на южном направлении. Минобороны Республики Арцах заявляет, что подразделения Армии обороны строго соблюдают достигнутые договоренности, а обвинения вражеской стороны не только не имеют ничего общего с действительностью, но были сделаны в контексте подготовки ею информационной почвы для дальнейших провокаций", - говорится в заявлении.

Москва за мир

Москва в очередной раз высказалась против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе и призвала всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария.

"Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник.

Он напомнил, что в пользу политического урегулирования ситуации высказывались президенты России, США и Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ .

"Призываем всех внешних "игроков" сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, глава МИД России призывал Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе.

"Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии", - отметил Сергей Лавров.

Что происходит в Карабахе

Очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Очередное перемирие должно было наступить с 8:00 (7:00 по минскому времени) 26 октября.

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