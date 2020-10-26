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Взрыв бытового газа в Молодечненском районе: погиб мужчина
Источник материала: Tut.by
В Молодечненском районе в одном из частных домов взорвался бытовой газ, погиб 80-летний мужчина. Устанавливаются обстоятельства случившегося,
Сообщение о взрыве бытового газа в одной из деревень Молодечненского района поступило в МЧС утром 26 октября. Во время ликвидации последствий спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины.
По предварительной информации, в летней кухне произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву. Мужчина погиб на месте происшествия, постройка разрушена полностью.
Для установления точной причины происшествия и смерти назначен ряд экспертных исследований. Проводится проверка.
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По предварительной информации, в летней кухне произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву. Мужчина погиб на месте происшествия, постройка разрушена...
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