Взрыв бытового газа в Молодечненском районе: погиб мужчина

Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе в одном из частных домов взорвался бытовой газ, погиб 80-летний мужчина. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Сообщение о взрыве бытового газа в одной из деревень Молодечненского района поступило в МЧС утром 26 октября. Во время ликвидации последствий спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины.

По предварительной информации, в летней кухне произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву. Мужчина погиб на месте происшествия, постройка разрушена полностью.

Для установления точной причины происшествия и смерти назначен ряд экспертных исследований. Проводится проверка.