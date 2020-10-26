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Минобр прокомментировал протест студентов
26.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Учебный процесс в учреждениях образования республике не нарушен, об этом заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник в стране планировалась масштабная общенациональная забастовка в рамках ультиматума к действующей власти. Ряд Telegram-каналов с утра сообщили, что к акции присоединились и студенты: часть из них собирались в стенах своих университетов, кто-то выстраивался в цепи солидарности и проводили шествие по улицам.
"Учебный процесс не нарушен, все проходит в обычном режиме. Практически все студенты на занятиях. Однако, как я вижу, какие-то точечные выступления по вузам есть. Точечные – это не массовые", - сказала Высоцкая агентству
МГЛУ: готовы к диалогу
Несколько Telegram-каналов сообщает, что ряд студентов МГЛУ присоединились к акции солидарности. Пока получить официальный комментарий по этому поводу от университета не удалось.
Напомним, что
© Sputnik / Виктор Толочко
Администрация МГЛУ также опубликовала несколько сообщений, предупреждая, что противоправные действия, нарушения законодательства влекут за собой административные и дисциплинарные санкции.
"В настоящее время ряд студентов грубо нарушают Правила внутреннего учебного распорядка для обучающихся МГЛУ, препятствуя проведению образовательного процесса и нормальному функционированию университета. Настоятельно призываем прекратить нарушения учебной дисциплины и соблюдать противоэпидемические меры", - говорит в сообщении официального Telegram-канала университета.
В БНТУ все штатно
В медиацентре БНТУ сообщили, что сейчас обстановка в университете спокойная, а учебный процесс проходит в штатном режиме.
"Несмотря на единичные случаи попыток проведения несанкционированных массовых мероприятий и выражения общественно-политических требований на территории университета, учебный процесс проходит в штатном режиме," – уточнили в университете.
Администрация БНТУ еще раз напомнила, что участие в несанкционированных акциях является нарушением действующего законодательства, всем нарушениям будет дана правовая оценка. Пропуски занятий, в том числе и по факту задержаний, будут расценены как
Ультиматум и протесты
Напомним, что Светлана Тихановская ранее объявила белорусским властям
Как сообщили в правительстве Беларуси утром в понедельник, предприятия реального сектора экономики республики
Sputnik будет следить за происходящим в ВУЗах, информация обновляется.
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Протестные акции студентов проходят в рамках призывов к общенациональной забастовке и имеют, по данным ведомства, точечный характер.
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