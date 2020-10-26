Минобр прокомментировал протест студентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Учебный процесс в учреждениях образования республике не нарушен, об этом заявила пресс-секретарь министерства образования Людмила Высоцкая.

В понедельник в стране планировалась масштабная общенациональная забастовка в рамках ультиматума к действующей власти. Ряд Telegram-каналов с утра сообщили, что к акции присоединились и студенты: часть из них собирались в стенах своих университетов, кто-то выстраивался в цепи солидарности и проводили шествие по улицам.

"Учебный процесс не нарушен, все проходит в обычном режиме. Практически все студенты на занятиях. Однако, как я вижу, какие-то точечные выступления по вузам есть. Точечные – это не массовые", - сказала Высоцкая агентству РИА Новости .

МГЛУ: готовы к диалогу

Несколько Telegram-каналов сообщает, что ряд студентов МГЛУ присоединились к акции солидарности. Пока получить официальный комментарий по этому поводу от университета не удалось.

Напомним, что новый ректор университета Наталья Лаптева в первые дни своего назначения пообещала студентам провести встречу и обсудить формат дальнейшего диалога. В официальном Telegram-канале университета сообщается, что запланированное мероприятие остается в силе: на нем будет присутствовать по одному представителю от каждого факультета, записавшихся ранее, и одному студента магистратуры.

Администрация МГЛУ также опубликовала несколько сообщений, предупреждая, что противоправные действия, нарушения законодательства влекут за собой административные и дисциплинарные санкции.

"В настоящее время ряд студентов грубо нарушают Правила внутреннего учебного распорядка для обучающихся МГЛУ, препятствуя проведению образовательного процесса и нормальному функционированию университета. Настоятельно призываем прекратить нарушения учебной дисциплины и соблюдать противоэпидемические меры", - говорит в сообщении официального Telegram-канала университета.

В БНТУ все штатно

В медиацентре БНТУ сообщили, что сейчас обстановка в университете спокойная, а учебный процесс проходит в штатном режиме.

"Несмотря на единичные случаи попыток проведения несанкционированных массовых мероприятий и выражения общественно-политических требований на территории университета, учебный процесс проходит в штатном режиме," – уточнили в университете.

Администрация БНТУ еще раз напомнила, что участие в несанкционированных акциях является нарушением действующего законодательства, всем нарушениям будет дана правовая оценка. Пропуски занятий, в том числе и по факту задержаний, будут расценены как пропуски без уважительной причины .

Ультиматум и протесты

Напомним, что Светлана Тихановская ранее объявила белорусским властям "народный ультиматум" , который истекал в воскресенье, 25 октября. В случае невыполнения его условий были обещаны массовые протесты, национальная забастовка, блокировка автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Как сообщили в правительстве Беларуси утром в понедельник, предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме , производства не останавливались.

Sputnik будет следить за происходящим в ВУЗах, информация обновляется.

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