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Более 500 протестующих было задержано в Беларуси в воскресенье

26.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Сотрудники милиции в минувшее воскресенье задержали по всей стране более 500 участников протестных акций, из них 160 были задержаны в Минске, сообщили в МВД.

Накануне, 25 октября, в различных населенных пунктах Беларуси прошло 19 протестных акций.

© Sputnik / Виктор Толочко
Правительство Беларуси: промышленные гиганты работают в штатном режиме

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица", - сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

Там также отметили, что милицией приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности во время уличных протестов.

13 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на данный момент находится на территории Евросоюза, объявила властям республики "народный ультиматум". До 25 октября должны были быть выполнены три требования: действующий президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно быть остановлено, все политзаключенные должны быть освобождены.

В обратном случае Тихановская пообещала массовые протесты, национальную забастовку, блокировку автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные акции протеста. В крупных городах, в том числе и столице, наиболее радикальные протесты были подавлены силовиками. В понедельник 26 октября белорусское правительство сообщило, что все промышленные гиганты республики работают в штатном режиме.

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Теги: Минск
 
 
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В МВД заявили, что милиция приняла необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности во время уличных протестов.
 
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