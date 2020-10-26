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Более 500 протестующих было задержано в Беларуси в воскресенье
26.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Сотрудники милиции в минувшее воскресенье задержали по всей стране более 500 участников протестных акций, из них 160 были задержаны в Минске, сообщили в МВД.
Накануне, 25 октября, в различных населенных пунктах Беларуси прошло 19 протестных акций.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица", - сообщили Sputnik в понедельник в МВД.
Там также отметили, что милицией приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности во время уличных протестов.
13 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на данный момент находится на территории Евросоюза, объявила властям республики
В обратном случае Тихановская пообещала массовые протесты, национальную забастовку, блокировку автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.
Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси
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В МВД заявили, что милиция приняла необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности во время уличных протестов.
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