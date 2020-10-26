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Пенсионер погиб при взрыве газа в Молодечненском районе

26.10.2020 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Пожилой мужчина погиб в результате взрыва бытового газа в Молодеченском районе, об этом инциденте сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : Следственный комитет Беларуси
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Утром в понедельник в МЧС поступило сообщение о взрыве бытового газа на частном подворье в одной из деревень под Молодечно. В ходе ликвидации последствий взрыва спасатели обнаружили тело 80-летнего мужчины. На место ЧП выехали следователи.

"По предварительной информации, в летней кухне произошла утечка бытового газа, которая привела к взрыву. Мужчина погиб на месте происшествия, постройка разрушена полностью", - рассказали в СК.

В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, следователи устанавливают все обстоятельства взрыва. Чтобы установить точную причину трагедии, назначили ряд экспертных исследований.

"Молодечненским РОСК по данному факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа в летней кухне, в данный момент все обстоятельства происшествия выясняют следователи.
 
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