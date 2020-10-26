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Утром в Гродно «заминировали» горисполком

26.10.2020 13:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром понедельника в милицию поступил звонок о минировании Гродненского горисполкома. На место выехали оперативные службы, сообщает "Блог Гродно s13.ru".


Как сообщили в УВД, звонок с мобильного телефона поступил около 10.30. На данный момент установлена личность звонящего и место совершения звонка.

На место выбыла группа саперов, которая после обследования здания никаких взрывных устройств не обнаружила. Эвакуация сотрудников не проводилась.

Горисполком продолжает работу в штатном режиме.

 
Теги: Гродно
 
 
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На место выехали оперативные службы.
 
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