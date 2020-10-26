Утром в Гродно «заминировали» горисполком

Источник материала: Tut.by

Утром понедельника в милицию поступил звонок о минировании Гродненского горисполкома. На место выехали оперативные службы, сообщает "Блог Гродно s13.ru".





Как сообщили в УВД, звонок с мобильного телефона поступил около 10.30. На данный момент установлена личность звонящего и место совершения звонка.

На место выбыла группа саперов, которая после обследования здания никаких взрывных устройств не обнаружила. Эвакуация сотрудников не проводилась.

Горисполком продолжает работу в штатном режиме.