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Утром в Гродно «заминировали» горисполком
Источник материала: Tut.by
Утром понедельника в милицию поступил звонок о минировании Гродненского горисполкома. На место выехали оперативные службы,
Как сообщили в УВД, звонок с мобильного телефона поступил около 10.30. На данный момент установлена личность звонящего и место совершения звонка.
На место выбыла группа саперов, которая после обследования здания никаких взрывных устройств не обнаружила. Эвакуация сотрудников не проводилась.
Горисполком продолжает работу в штатном режиме.
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На место выехали оперативные службы.
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