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В Орше разыскивают пару, которая забрала в обменнике крупную сумму чужих денег
Источник материала: Tut.by
Милиция в Орше разыскивает мужчину и женщину, которые забрали в банке чужие деньги, сообщает УВД.
15 сентября жительница Орши оставила в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина пакет с 500 долларами и 35 000 российских рублей.
Пакет увидела пара и забрала его себе. Обменяв свои деньги и прихватив чужие, мужчина и женщина скрылись.
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15 сентября жительница Орши оставила в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина пакет с 500 долларами и 35 000 российских рублей.
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