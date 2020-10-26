В Орше разыскивают пару, которая забрала в обменнике крупную сумму чужих денег

Источник материала: Tut.by

Милиция в Орше разыскивает мужчину и женщину, которые забрали в банке чужие деньги, сообщает УВД.

15 сентября жительница Орши оставила в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина пакет с 500 долларами и 35 000 российских рублей.

Пакет увидела пара и забрала его себе. Обменяв свои деньги и прихватив чужие, мужчина и женщина скрылись.

Если вы узнали мужчину и женщину на фото, позвоните в Оршанский РУВД или по телефонам:

+375 29 216−57−55, +375 33 320−51−42, +375 29 518−27−30.