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В Орше разыскивают пару, которая забрала в обменнике крупную сумму чужих денег

26.10.2020 13:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция в Орше разыскивает мужчину и женщину, которые забрали в банке чужие деньги, сообщает УВД.

15 сентября жительница Орши оставила в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина пакет с 500 долларами и 35 000 российских рублей.

Открыть/скачать оригинал видео (6.85 МБ)

Пакет увидела пара и забрала его себе. Обменяв свои деньги и прихватив чужие, мужчина и женщина скрылись.

Если вы узнали мужчину и женщину на фото, позвоните в Оршанский РУВД или по телефонам:
+375 29 216−57−55, +375 33 320−51−42, +375 29 518−27−30.

 
 
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15 сентября жительница Орши оставила в обменном пункте «Паритетбанка» на улице Ленина пакет с 500 долларами и 35 000 российских рублей.
 
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