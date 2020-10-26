Сайт Нацбанка Беларуси недоступен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сайт Национального банка Беларуси перестал открываться в полдень 26 октября, браузер выдает информацию, что сервер недоступен.

В пресс-службе регулятора сказали, что "специалисты выясняют причину". В ответ на уточняющий вопрос идет ли на сайт DDOS-атака или это просто техническая неполадка, в Нацбанке отметили, что в сети с компьютера сайт работает, но не доступен с мобильных устройств.

© Sputnik При попытке зайти на сайт Нацбанка появляется сообщение о том, что сервер недоступен

"Причины специалисты выясняют", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сайты государственных телевизионных каналов, неоднократно подвергались хакерским атакам, при этом на порталах неизвестные размещали прямые трансляции с акций протестов.

Также объектами атаки становились сайты управделами президента Беларуси, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, "Белорусских лотерей", Министерства внутренних дел, государственных телеканалов и другие.

Читайте также: