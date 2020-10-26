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Сайт Нацбанка Беларуси недоступен

26.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Сайт Национального банка Беларуси перестал открываться в полдень 26 октября, браузер выдает информацию, что сервер недоступен.

В пресс-службе регулятора сказали, что "специалисты выясняют причину". В ответ на уточняющий вопрос идет ли на сайт DDOS-атака или это просто техническая неполадка, в Нацбанке отметили, что в сети с компьютера сайт работает, но не доступен с мобильных устройств.

© Sputnik
При попытке зайти на сайт Нацбанка появляется сообщение о том, что сервер недоступен

"Причины специалисты выясняют", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сайты государственных телевизионных каналов, неоднократно подвергались хакерским атакам, при этом на порталах неизвестные размещали прямые трансляции с акций протестов.

Также объектами атаки становились сайты управделами президента Беларуси, академии МВД, Белорусской торгово-промышленной палаты, "Белорусских лотерей", Министерства внутренних дел, государственных телеканалов и другие.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Официальные порталы белорусских государственных органов подвергались неоднократным атакам хакеров после того, как в стране начались протесты.
 
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