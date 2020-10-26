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Взрывчатку искали в горисполкоме Гродно после звонка анонима
26.10.2020 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 26 окт – Sputnik, Инна Гришук. Здание гродненского горисполкома в течение полутора часов обследовали специалисты экстренных служб после сообщение о возможном минировании здания.
© Sputnik / Илья Питалев
Как сообщил начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, информация поступила в милицию в 10:30 в понедельник. Звонивший по мобильному телефону не представился и сказал, что здание горисполкома заминировано.
На место выбыли оперативно-экстренные службы, которые находились в здании примерно до 12 часов. Эвакуация сотрудников не проводилась, так как здание горисполкома в Гродно является режимным объектом и находится под охраной.
Здание обследовали на наличие взрывоопасных предметов, но ничего не обнаружили. По факту звонка проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса.
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Эвакуацию сотрудников горисполкома во время проверки не производили, так как объект является режимным и находится под охраной.
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