Взрывчатку искали в горисполкоме Гродно после звонка анонима

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 окт – Sputnik, Инна Гришук. Здание гродненского горисполкома в течение полутора часов обследовали специалисты экстренных служб после сообщение о возможном минировании здания.

Как сообщил начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, информация поступила в милицию в 10:30 в понедельник. Звонивший по мобильному телефону не представился и сказал, что здание горисполкома заминировано.

На место выбыли оперативно-экстренные службы, которые находились в здании примерно до 12 часов. Эвакуация сотрудников не проводилась, так как здание горисполкома в Гродно является режимным объектом и находится под охраной.

Здание обследовали на наличие взрывоопасных предметов, но ничего не обнаружили. По факту звонка проводится проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса.

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